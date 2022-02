Vertonghen kijkt alles van Ajax: ‘Misschien zelfs beter dan PSG en Man City’

Dinsdag, 22 februari 2022 om 16:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:30

Voor Jan Vertonghen wordt de Champions League-kraker van woensdag tegen Ajax een nieuw weerzien met zijn oude club. De 34-jarige centrumverdediger van Benfica beschouwt de Amsterdammers momenteel als 'een van de beste ploegen ter wereld' en weet dan ook dat het lastig wordt. "Het zal geen makkelijke wedstrijd worden, maar we spelen thuis en hebben onze fans nodig", aldus Vertonghen op de persconferentie.

Vertonghen speelde zes seizoenen in het eerste elftal van Ajax en volgt de club nog altijd op de voet. "Het kan een voordeel zijn", aldus de Belgisch international. "Elk weekend kijk ik naar hun wedstrijden in Nederland. We hebben Ajax geanalyseerd en we kennen de ploeg goed." Vertonghen vindt niet dat Ajax een makkelijkere tegenstander is dan andere opties als Paris Saint-Germain, Real Madrid of Manchester City. "Ik zet Ajax op hetzelfde niveau, of misschien zelfs hoger dan de teams die je noemt. Er zijn een paar topfavorieten voor de Champions League, maar Ajax zit daar naar mijn mening niet ver vanaf."

Het rommelt al maanden bij Benfica, dat in de competitie de aansluiting met FC Porto en Sporting Portugal verloren is. Vrijdag gaven as aguias tegen Boavista (2-2) een 0-2 voorsprong uit handen. "Ik heb veel vertrouwen in de ploeg", zegt Vertonghen. "De laatste wedstrijden zijn niet goed gegaan, maar ik heb vertrouwen. We hebben al geweldige wedstrijden gespeeld in de Champions League en ik geloof dat morgen geweldig wordt. We hebben een team met defensieve kwaliteit en we kunnen ook aanvallen."

Benfica nam eind december afscheid van Jorge Jesus, die al langer niet meer op steun kon rekenen van de eigen supporters. Nélson Veríssimo werd aangesteld als interim-trainer, maar staat na amper twee maanden ook onder grote druk. "Als ik voel dat ik onderdeel van het probleem ben, is er geen andere manier dan te vertrekken, maar ik denk dat ik juist onderdeel ben van de oplossing", zegt Veríssimo op de persconferentie.

Ajax-trainer Erik ten Hag zei de kansen om door te gaan in te schatten op 50/50, waar de bookmakers de Amsterdammers meer dan 80 procent kans geven. Veríssimo geeft Ten Hag echter gelijk. "Zonder op te scheppen denk ik dat de kansen 50/50 zijn", aldus de coach van Benfica. "Dat meen ik echt, ja. Ajax is aanvallend een van de beste teams van Europa, maar wij hebben ook wapens."