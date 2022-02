Afellay en Arno Vermeulen zijn het niet eens over rendement van Antony

Zondag, 20 februari 2022 om 23:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:52

Ibrahim Afellay is het niet eens met het feit dat Antony te weinig rendement zou hebben bij Ajax. Zondagavond werd het onderwerp bij Studio Voetbal aangesneden door presentator Sjoerd van Ramshorst. Antony is dit seizoen in de Eredivisie goed voor zeven goals en drie assists in zeventien wedstrijden. In de Champions League wist hij twee keer het net te vinden en zorgde hij vier keer voor het voorbereidende werk in vijf duels.

"Is zijn rendement hoog genoeg? Mag je meer van hem verwachten?", snijdt Van Ramshorst het onderwerp aan. "Drie assists is niet veel, maar dat heeft te maken met de manier waarop hij voetbalt", aldus Arno Vermeulen. "Je kiest er zelf voor om hem aan de rechterkant te zetten, vanwaar hij naar binnen komt en zijn goals maakt. Hij geeft weinig assists, maar ik geloof dat niemand erom zeurt. Volgens mij draait hij een heel sterk seizoen. Je hebt ook het gevoel dat hij straks die wedstrijden in de Champions League kan beslissen met zijn manier van spelen. Hij kan dit op het allerhoogste niveau doen, daar zullen tegenstanders problemen mee hebben."

Afellay is het niet eens met de woorden van Vermeulen en vindt dat Antony weldegelijk een belangrijk aandeel heeft bij de doelpunten van Ajax. "Hij creëert ook heel veel ruimte voor zijn medespelers", stelt de voormalig middenvelder. "Omdat alle ogen op hem gericht zijn. Vooral in Nederland heeft hij heel vaak dubbele dekking, waardoor medespelers daarvan kunnen profiteren. Hij is bij zoveel goals betrokken, Arno. Laten we alsjeblieft blij zijn dat zulke jongens nog in Nederland voetballen. Het zal niet lang meer duren voordat hij elders te bewonderen is."

Van Ramshorst start vervolgens enkele beelden in van Antony tegen Willem II, toen de Braziliaan de bal enkele keren kenmerkend aannam achter zijn standbeen. "Ik vind het geweldig als spelers in staat zijn om zulke capriolen functioneel uit te voeren", vertelt Pierre van Hooijdonk. Ook Jesper Karlsson had een hoogstandje in huis dit weekend. De aanvaller gaf de bal achter het standbeen voor het doel tegen Heracles Almelo (2-1). "Dit zijn hele goede spelers. Ook al gaat het een keer fout, je weet dat ze leveren. Als je dit gaat doen terwijl je niet levert, heb je een probleem met de trainer", aldus Van Hooijdonk.