Swingend Real Madrid zet Deportivo Alavés voor schut bij tweede treffer

Zaterdag, 19 februari 2022 om 23:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:05

Real Madrid heeft zaterdagavond een klinkende zege geboekt in LaLiga. In het Estadio Bernabéu was de formatie van trainer Carlo Ancelotti veel te sterk voor Deportivo Alavés: 3-0. De eerste twee treffers waren van grote schoonheid: Marco Asensio scoorde op typerende wijze met een schot van afstand; Vinícius Júnior maakte de 2-0 na een reeks ‘koninklijke’ combinaties. De Madrilenen overnachten aan kop van de ranglijst met zeven punten voorsprong op Sevilla, dat zondag de achterstand echter nog kan terugbrengen tot vier punten.

Zonder Toni Kroos en mét Fede Valverde aan de aftrap kende Real Madrid een moeizame openingsfase. De Koninklijke had weliswaar de bal, maar men slaagde er niet in om grote, opgelegde kansen te creëren. Het team van Ancelotti oogde zelfs enigszins inspiratieloos, maar dat was in de tweede helft wel anders. Het eerste waarschuwingsschot kwam van de voet van David Alaba, die zijn poging vier minuten na rust uit de hoek gedoken zag worden door doelman Fernando Pacheco.

???????? ????????, wat een waanzinnige goal! ?? Marco Asensio voegt maar weer eens een doelpunt toe aan zijn rekening bij Real Madrid, en hoe?! ?? PS: Wist u al dat Asensio... #ZiggoSport #LaLiga #RealMadridAlaves pic.twitter.com/oDDQ1zNUkb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2022

De sluitpost moest in de 63ste minuut het antwoord wél schuldig blijven op een waanzinnige uithaal van Asensio. De aanvaller sneed, op typerende wijze, vanaf de recherkant naar binnen, waarna hij de bal met links in de verre kruising krulde: 1-0. Daarmee was het hek van de dam en begon Real Madrid vrijuit te voetballen. Een kwartier voor het eindsignaal kwam Karim Benzema dicht bij de 2-0 na een combinatie met Vinícius, maar de paal stond een nieuw Madrileens succes in de weg.

Damn, Real Madrid speelt met Alaves in het tweede bedrijf ?? Karim Benzema speelt de hoofdrol en gunt Vinicius Jr. de grootste bijrol: 2-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridAlaves pic.twitter.com/FsqeuIMBHF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2022

De score werd vijf minuten na de bal op de paal alsnog verdubbeld. Na fraaie combinaties over diverse schijven belandde het leer voor de voeten van Vinícius, die van dichtbij kon binnentikken: 2-0. Met name de hakbal van Benzema eerder in de aanval was van grote schoonheid. De 3-0 eindstand werd bepaald in de blessuretijd, toen Benzema vanaf elf meter raak schoot. Een overtreding van Florian Lejeune op invaller Rodrygo was de reden voor arbiter José Munuera om de bal op de stip te leggen.