Driessen: ‘Van der Sar heeft de plicht om hem binnen te houden bij Ajax’

Vrijdag, 18 februari 2022 om 19:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:51

Na het veelbesproken vertrek van Marc Overmars bij Ajax wordt er volop gespeculeerd over zijn opvolging. In de afgelopen week werden onder meer Clarence Seedorf en Wesley Sneijder genoemd als directeur voetbalzaken in de Johan Cruijff ArenA. Valentijn Driessen kijkt naar interne opties bij Ajax en de verslaggever van De Telegraaf voorziet in dat kader een uitbreiding van het takenpakket van trainer Erik ten Hag.

"Het hoeft niet per se een voetballer te zijn, maar je moet wel iemand hebben die ontzettend goed geïnformeerd is en heel veel internationale contacten heeft", concludeert clubwatcher Mike Verweij vrijdag in de Kick-Off-podcast van de landelijke krant. "Ajax wil met de grote jongens meedoen, dus dan moet je ook wel een zwaargewicht op die positie hebben." Driessen haakt in op de woorden van Verweij en schuift de mogelijkheid van een dubbelfunctie van Ten Hag op technisch vlak naar voren.

"Ik zie nog een andere zwaargewicht en die loopt al bij Ajax rond: Erik ten Hag", start Driessen zijn analyse over de opvolging van Overmars bij de Amsterdamse club. "Het is heel belangrijk voor Ajax dat Erik ten Hag blijft, denk ik. Zeker nu Marc Overmars verdwijnt. Die zou natuurlijk blijven en dan houd je continuïteit in je technische beleid. Maar nu Marc Overmars is vertrokken, en stel je voor dat Erik ten Hag dadelijk ook wegloopt, dan loopt je hele technische top weg. En ik kan me voorstellen dat Erik ten Hag graag een uitdaging ziet en die kan Ajax hem ook bieden door bijvoorbeeld een rol zoals Sir Alex Ferguson die bij Manchester United heeft vervuld."

"Een voetbalmanagersrol op Engelse leest", gaat Driessen verder over Ten Hag. "En dan een heel goede veldtrainer erbij. En dan voor de deals te maken. Marc Overmars maakte de deals, maar hij bepaalde ook met Erik ten Hag welke spelers er kwamen. Welke spelers hebben we nodig en in welke categorie kijken we? Dan zou Erik ten Hag daar misschien een hele goede voor zijn en dan een dealmaker daarnaast. Iemand met senioriteit, iemand die dat eerder heeft gedaan. Een voetbaljongen. Dat vind ik sowieso. Je moet wel uitkijken. Er is geacteerd in de lijn van Johan Cruijff, maar de opvolgers zie ik niet in de lijn van Johan Cruijff bij Ajax rondlopen eigenlijk."

Presentator Pim Sedee vraagt zich af of het pleit van Ten Hag bij Ajax al beslecht is door het plotseling vertrek van Overmars. "De rvc en Edwin van der Sar (algemeen directeur, red.) hebben wel de plicht om hem binnen te houden nu", zo antwoordt Driessen stellig. "Want hij vertegenwoordigt nu het Ajax-DNA. Hij is veel meer waard dan alleen trainer-coach van het eerste elftal. Dus daar moet je best ver in willen en durven gaan als rvc en algemeen directeur", aldus de journalist van de ochtendkrant.