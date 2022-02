Driessen noemt opvallende opvolger van Overmars met ‘het DNA van Ajax’

Maandag, 14 februari 2022 om 06:54 • Laatste update: 07:09

Valentijn Driessen zou het ‘geen gekke gedachte’ vinden als Clarence Seedorf bij Ajax in beeld komt als mogelijke opvolger van Marc Overmars als directeur voetbalzaken. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft dat Ajax daarmee ‘het gedachte- en erfgoed’ zou beschermen. “Het zou des Ajax en in de geest van Cruijff zijn om iemand als Seedorf te strikken”, aldus Driessen.

Driessen signaleert dat Jordi Cruijff ‘het DNA van zijn vader’ meedraagt, maar benadrukt tegelijkertijd dat hij bezig is met de opbouw van Barcelona. Frank Arnesen - met Feyenoord in gesprek over contractverlenging als technisch directeur - voldoet volgens Driessen ‘aan de voorwaarden en kwaliteiten’. Maar hij zou het goed vinden als Ajax buiten de gangbare paden treedt, zoals dat in 2012 ook gebeurde met de aanstelling van Overmars. “Vandaar is de gedachte aan iemand als bijvoorbeeld Clarence Seedorf geen gekke.”

“Om het gedachte- en erfgoed van Ajax te beschermen. Hij is behept met het DNA van Ajax, opgegroeid in de jeugdopleiding en succesvol speler van het eerste elftal van de club, heeft een roem- en succesrijke internationale spelerscarrière achter de rug en is iemand voor wie alle deuren in de voetbalwereld direct opengaan: van Europa tot Zuid-Amerika, van UEFA tot FIFA. En in de huidige kleedkamer kan hij op alle respect rekenen”, benadrukt Driessen. Seedorf was het laatst actief als bondscoach van Kameroen en beleefde voor die tijd weinig succesvolle periodes als trainer van Deportivo La Coruña, Shenzhen FC en AC Milan.

“Als trainer was Seedorf minder succesvol, zakelijk heeft hij zijn zaakjes prima voor elkaar. Het merk en imago van Ajax zou met Seedorf in de rol van directeur voetbalzaken direct een internationale boost krijgen. Meegenomen is dat hij close is met algemeen directeur Edwin van der Sar”, schrijft Driessen. Hij merkt op dat de namen van de usual suspects Marcel Brands en Danny Blind op veel lijstjes voorkomen. Driessen stelt echter dat Brands ‘het DNA van Ajax’ mist.

“Sinds de fluwelen revolutie van Johan Cruijff moet een achtergrond bij Ajax als een noodzakelijke voorwaarde gelden om het technisch beleid in handen te krijgen op De Toekomst en in de ArenA. Blind voldoet aan die belangrijke voorwaarde”, geeft Driessen te kennen. Volgens Driessen ziet Louis van Gaal in Danny Blind echter de nieuwe directeur topvoetbal van de KNVB, een functie die na het WK vacant is door het vertrek van Nico-Jan Hoogma. Driessen vindt Mohammed Allach - technisch directeur bij RKC Waalwijk - echter meer voor de hand liggen in de zoektocht naar een opvolger van Hoogma.