‘Barcelona kiest tussen De Ligt en De Vrij en praat alvast met Raiola’

Dinsdag, 15 februari 2022 om 16:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:26

Barcelona is volop bezig met de invulling van de selectie voor volgend seizoen. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Italiaanse journalist Nicolò Schira denkt trainer Xavi daarbij voornamelijk aan het versterken van de defensie. Zowel Matthijs de Ligt als Stefan de Vrij is naar verluidt opnieuw in beeld bij Barcelona, dat lijkt te willen kiezen tussen de centrale verdedigers van respectievelijk Juventus en Internazionale.

Volgens Schira heeft Barcelona in de afgelopen periode al contact gehad met zaakwaarnemer Mino Raiola, die De Ligt en De vrij in zijn stal heeft. De Italiaanse verslaggever denkt dat De Vrij, met een contract tot medio 2023 bij Inter, tussen de 25 en 30 miljoen euro moet kosten. Het binnenhalen van De Ligt lijkt een stuk moeilijker te worden voor Barcelona in financieel opzicht. Bij de stopper van Juventus treedt in juni namelijk een clausule in werking van maar liefst 120 miljoen euro. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Catalanen op korte termijn een dergelijk bedrag willen neerleggen. Barcelona hoopt dat streamingdienst Spotify snel als hoofdsponsor kan worden gestrikt, zodat men over een periode van drie seizoenen 280 miljoen euro krijgt overgemaakt. Hierdoor is op transfergebied ook weer veel meer mogelijk, zo is de verwachting in Spanje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Ligt-clausule van 120 miljoen euro is serieus thema voor Juventus

Achter de schermen werkt Juventus aan een nieuw contract voor Matthijs de Ligt tot medio 2025. Lees artikel

Juventus is volgens Tuttosport achter de schermen bezig met een nieuw contract tot medio 2025 voor De Ligt. De club uit Turijn wil de verdediger het liefst behouden, maar houdt desondanks rekening met een voortijdig afscheid. In dat kader is onder meer Sven Botman (Lille OSC) al genoemd als mogelijke opvolger. Mocht De Ligt Juventus daadwerkelijk verlaten deze zomer, eventueel voor een lagere transfersom, dan zorgt dat voor enige ruimte in het salarisbudget voor het seizoen 2022/23.

Barcelona is in het verleden al vaker in verband gebracht met zowel De Ligt als De Vrij, maar tot een definitief akkoord kwam het tot dusver nooit. De Vrij staat er overigens niet zo best op bij Inter, zo weten Tuttosport en La Gazzetta dello Sport dinsdag te melden. Er lijkt onvrede te zijn over zijn prestaties van de afgelopen weken en de Italiaanse kranten denken zelfs dat zijn basisplaats op de tocht staat voor het Champions League-duel met Liverpool van woensdagavond. Met name La Gazzetta dello Sport twijfelt aan de toekomst van De Vrij bij Inter, de werkgever van de Nederlander sinds 2018.

Naast de Oranje-internationals is naar verluidt ook Franck Kessié serieus in beeld bij Barcelona. De Catalanen willen profiteren van het feit dat de middenvelder over enkele maanden uit zijn contract loopt bij AC Milan. Volgens Schira zijn de onderhandelingen reeds in een vergevorderd stadium aanbeland en kan Kessié in het Camp Nou een zeer lucratief contract ondertekenen. De international van Ivoorkust strijdt met koploper AC Milan momenteel om de landstitel in de Serie A.