Aandeelhouders voelen zich misleid door Van der Sar in affaire-Overmars

Maandag, 14 februari 2022 om 17:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:35

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) eist namens de aandeelhouders van Ajax 'spoedige openheid van zaken' in de affaire-Marc Overmars. De overkoepelende beleggersvereniging moest zondag via de media vernemen van Edwin van der Sar dat de algemeen directeur (en ook de rvc) de contractverlenging van Overmars door hebben gezet ondanks kennis over mogelijk grensoverschrijdend gedrag. "Deze informatie is relevant voor aandeelhouders", schrijft de VEB in een open brief aan Ajax.

De VEB zet grote vraagtekens bij de handelwijze van de clubleiding en wil antwoord op liefst zeventien vragen omtrent de gang van zaken rond Overmars. Op vrijdag 28 januari vond bij Ajax de Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders plaats. Daar tekende de vorige week vertrokken Overmars officieel een nieuw contract bij Ajax, waarmee hij een tekenpremie van 1,25 miljoen euro opstreek. Op dat moment hadden Van der Sar en de rvc dus al 'signalen' over het wangedrag van Overmars. Toch werd er met geen woord over gerept op de aandeelhoudersvergadering, waar de VEB verbolgen over is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Sar legde zondag uit waarom er niets aan de beleggers werd verteld. "Het was vlak voor 28 januari en betrof geluiden", zei de directeur. "Wij wilden dat eerst onderzoeken alvorens hier ruchtbaarheid aan te geven of de verlenging uit te stellen. Pas later kregen wij een breder beeld van de gedragingen en is er gehandeld." De VEB neemt daar echter geen genoegen mee en vraagt in de brief: "Bent u het met de VEB eens dat Ajax-aandeelhouders in het bijzonder en het (beleggend) publiek in het algemeen zijn misleid door tijdens de herbenoeming van Overmars in de vergadering van 28 januari met geen woord te reppen over de toen al ontvangen signalen?"

De VEB wil ook weten of de tekenpremie van 1,25 miljoen euro door Ajax teruggevorderd gaat worden bij Overmars. Ook bestaat onduidelijkheid over wat het 'vertrek' van de directeur precies inhoudt. "Wat is op dit moment de arbeidsrechtelijke relatie tussen Ajax en Overmars?", vraagt de VEB. "Is de arbeidsovereenkomst beëindigd en is er op enige wijze sprake van een beëindigingsvergoeding?"