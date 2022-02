Vitesse lijkt ook afscheid te moeten gaan nemen van Loïs Openda

Zaterdag, 12 februari 2022 om 11:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:18

Loïs Openda ziet zichzelf na dit seizoen niet meer in het tenue van Vitesse spelen. De aanvaller wordt voor het tweede opeenvolgende seizoen gehuurd van Club Brugge, waar zijn contract nog twee seizoenen doorloopt. Openda, die komende week 22 jaar wordt, wil vanaf de komende voetbaljaargang op een hoger niveau spelen.

“Mijn aandacht is gericht op het goed afronden van dit seizoen. De kans bestaat dat ik terug ga naar Club Brugge. Mijn contract daar loopt nog door tot 2024. Maar het kan ook dat ik een andere stap omhoog maak”, benadrukt Openda in gesprek met De Telegraaf. “Het belangrijkste is dat ik op een hoger niveau ga spelen, of dat nu bij Brugge is of bij een andere club.”

Openda acht de kans op een derde jaar Vitesse klein. “Het is mijn doel om op een hoger niveau te gaan spelen. Ik denk dat de mogelijkheid dat ik hier blijf niet erg groot is. Ik verwacht dat dit mijn laatste seizoen is bij Vitesse. Ik wil naar het hoogste niveau. De stap naar Vitesse is heel goed geweest voor mij. Ik heb veel geleerd. Vitesse is echt familie geworden, maar ik denk dat het na dit seizoen wel tijd is voor iets anders.”

Openda is met elf doelpunten in competitieverband bezig aan een sterk tweede jaar bij Vitesse. Alleen Sébastien Haller en Guus Til waren trefzekerder tot dusver met elk dertien treffers. Sinds zijn debuut in de Eredivisie is Openda de enige huidige Eredivisie-speler die tot scoren wist te komen tegen zowel Ajax, PSV als Feyenoord: vijf goals in tien duels in totaal.

Vitesse zit officieel zonder technisch directeur nu interim-manager Marcel Klos is vertrokken naar Genoa. Dat is ook de club waar Johannes Spors, die al eerder vanuit de Arnhemse club naar Italië overstapte, de technische portefeuille beheert. Bij de club lopen de contracten van Riechedly Bazoer, Danilho Doekhi en Eli Dasa af. Naast Openda zullen ook huurlingen als Jacob Rasmussen (Fiorentina), Yann Gboho (Stade Rennes) en Adrian Grbic (Lorient) waarschijnlijk uitgezwaaid worden.