PSG flikt het alwéér in diepe eindfase: Mbappé feest met kleine veldbestormer

Vrijdag, 11 februari 2022 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:04

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond wederom in de absolute slotfase gewonnen in Ligue 1, zoals dit seizoen al zo vaak gebeurde. De Parijzenaren leken tegen Stade Rennes genoegen te moeten nemen met een punt, maar Kylian Mbappé bracht op aangeven van Lionel Messi verlossing: 1-0. De matchwinner vierde zijn treffer met een klein jongetje, dat het veld had betreden na zijn goal en snel werd weggehaald door stewards. PSG blijft op een enorme voorsprong van zestien punten aan kop, terwijl Rennes op de vijfde positie in de race blijft voor de Europese tickets.

Julian Draxler begon op de linkerflank en werd na ruim een uur afgelost door de niet volledig fitte Ángel Di María, terwijl Lionel Messi vanaf rechts centrumspits Mbappé moest bedienen. Simons startte als aanvallende middenvelder ten faveure van Georginio Wijnaldum, die na rust tegelijk met Di María het veld inkwam voor zijn landgenoot. Pochettino besloot Gianluigi Donnarumma weer uit het doel te halen en te kiezen voor Keylor Navas, die na zeven minuten redde op een volley van Benjamin Bourigeaud.

KYLIAN MBAPPÉ ???? De jonge superster schiet Paris Saint-Germain voorbij Stade Rennais in de extra tijd! ?? Dankzij zijn doelpunt wint PSG op de valreep met 1-0 ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGSRFC pic.twitter.com/gcagGC9l5w — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 11, 2022

PSG had duidelijk het initiatief, maar hielp Rennes met een foute pass van Marco Verratti bijna aan de zege. Het schot van Lovro Majer kon echter geblokt worden en Baptiste Santamaria kopte uit de daaropvolgende corner in vrije positie naast. PSG kwam zelf voor rust eenmaal zeer dicht bij de openingstreffer. Mbappé schoot via verdediger Hamari Traore op de paal, waarna Simons in de rebound leek te profiteren. Doelman Dogan Alemdar was echter net op tijd terug om de inzet van de middenvelder te keren.

Rennes had meteen na rust kunnen scoren, maar Santamaria kon uit de stuit na een voorzet van rechts niet tussen de doelpalen mikken. PSG drong vervolgens weer nadrukkelijk aan, met Mbappé opnieuw als meest dreigende troef. De aanvaller lanceerde zichzelf aan de linkerkant van het strafschopgebied en mikte vrij wild over. Na ruim een uur kon de door Messi gelanceerde Mbappé wel scoren, maar de VAR constateerde minimaal buitenspel: geen treffer. Rennes leek op weg naar een punt, maar gaf in blessuretijd plots een enorme countermogelijkheid weg. Messi vond vanuit de as van het veld Mbappé, die links in het strafschopgebied raak prikte: 1-0.