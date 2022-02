‘Totaal verbijsterde’ Ten Hag vertelt voor camera over contact met Overmars

Woensdag, 9 februari 2022 om 18:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:37

Erik ten Hag heeft voor het eerst gereageerd op de situatie rond Marc Overmars. Voorafgaand aan het TOTO KNVB Beker-duel met Vitesse vertelt de oefenmeester van Ajax in voor de camera van ESPN hoe hij de afgelopen dagen beleefd heeft. Hij erkent eveneens met Overmars gesproken te hebben, en dat de situatie hem ‘hard geraakt’ heeft.

“Hoe het met míj gaat? Nou, met mij is het goed, maar ik weet waar je op doelt”, opent Ten Hag. Het was een ongelooflijk slechte dag. Met je ploeg moet je gefocust zijn. We zijn een voetbalclub. Ik was totaal verbijsterd, en dit is rampzalig, met name voor de gedupeerden, voor de vrouwen. Daar heb ik het moeilijk mee. Iedereen verwerkt dat voor zich. Ik trek me dan vaak terug. Je bent wat stiller, hebt minder energie. Maar in de eerste uren, eerste dagen is het moeilijk.”

Verslaggever Jan Joost van Gangelen vraagt de trainer eveneens naar zijn verstandhouding met Overmars. "Ja, ik heb een goede band met hem en daarom komt dat hard aan. Maar de eerste gedachten gaan naar de vrouwen. Maar ik ken ook de feiten niet, want het is allemaal privacy. Natuurlijk zijn er stappen genomen, daar zal wel aanleiding voor zijn”, aldus Ten Hag, die aangeeft reeds contact te hebben gehad met Overmars. “Het raakt ons allemaal, in het diepst van onze ziel. Het was heel moeilijk. We waren met iets moois bezig, dan wordt dat zo onderbroken. Ik moet me nu weer op de wedstrijd richten en daar wil ik het bij laten.”