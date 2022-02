‘Ajax hoorde maanden geleden van vrouwen over mogelijke grensoverschrijding’

Maandag, 7 februari 2022 om 15:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:15

Ajax weet minimaal sinds december dat NRC onderzoek doet naar (toen nog mogelijk) grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars, zo stelt Mike Verweij van De Telegraaf. Dat kreeg de leiding te horen van meerdere vrouwelijke medewerkers van de club, die via sociale media waren benaderd om hun verhaal met de krant te delen.

"Dit sluimert al een tijd", verzekert Verweij in de podcast Kick-off. "Ik heb van mensen binnen Ajax begrepen dat vanaf december allerlei vrouwelijke werknemers van Ajax via LinkedIn zijn benaderd door NRC met de vraag of er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Een heel groot deel van die vrouwen is in één rechte lijn naar de communicatieafdeling gelopen, naar de directie gelopen en naar de RvC gelopen. Sinds die tijd speelt het al."

NRC zegt 'in de loop van maandag' met meer details over de affaire te komen. "Ik weet zelf niet wat het heeft opgeleverd", zegt Verweij, die samen met collega Valentijn Driessen filosofeert over de mediatactiek van Ajax. De club onthulde het persbericht over het vertrek van Overmars zondagavond laat, een opmerkelijk tijdstip. "Wat Ajax daar waarschijnlijk mee heeft beoogd is dat er vandaag geen grote chocoladeletters in de kranten konden staan, want daarvoor was het te laat", aldus Driessen.

Verweij volgt Ajax al decennia op de voet voor De Telegraaf, maar had het wangedrag van Overmars niet zien aankomen. "Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij als een complete verrassing kwam", aldus de journalist. "Wat ik heel erg opvallend vind is dat er in het persbericht alleen gesproken over 'berichten', en niet over ander grensoverschrijdend gedrag, buiten die berichten. En het woord seksueel komt in geen enkele zin voor. Als daar sprake van is, benoem je dat, zou je denken. Gaan die vrouwen het ooit vertellen? Wordt er aangifte gedaan? Dat zal de volgende stap zijn."