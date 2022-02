Wim Kieft twijfelt over PSV-kandidaat: ‘Om daar nou op je 60e in te duiken'

Zaterdag, 5 februari 2022 om 07:38 • Laatste update: 07:43

Wim Kieft vraagt zich af of Ronald Koeman er goed aan doet om bij PSV aan de slag te gaan. De na zijn ontslag bij Barcelona clubloze Koeman wordt genoemd als mogelijke opvolger van de vertrekkende Roger Schmidt en zou informeel contact hebben gehad met de clubleiding van de Eindhovenaren. Kieft is ook niet volledig overtuigd van Ruud van Nistelrooij en Phillip Cocu, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

“Ronald Koeman kan PSV zeker aan en hij heeft dat al eerder bewezen bij de club. Maar om daar nou op je 60e in te duiken...”, stelt Kieft. De analist vindt Koeman ‘meer iemand’ om Louis van Gaal na het WK in Qatar op te volgen als bondscoach van Oranje. “Als hij tenminste niet de pech heeft dat Oranje wereldkampioen wordt. Het Nederlands elftal heeft de potentie ver te komen dat toernooi en als Van Gaal de boel op gang krijgt, dan is er van alles mogelijk. Voor Koeman zou dat de situatie zeker veranderen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kieft stipt aan dat er in Eindhoven veel vertrouwen is in Van Nistelrooij, de huidige trainer van Jong PSV. “Leuk, maar hij is net bezig en ze zijn bij PSV het avontuur met Mark van Bommel toch niet al vergeten? Hoofdtrainer van een topclub zijn, is wel iets anders dan de verantwoordelijkheid dragen voor een Jong-elftal”, benadrukt de oud-spits. “Meer vertrouwen heb ik erin als Van Nistelrooy kan meelopen met een ervaren trainer, gepokt en gemazeld in de top.”

“Erik ten Hag heeft voordat hij op eigen benen kwam te staan jarenlang gefungeerd als de rechterhand van Fred Rutten. In dat proces gaf Rutten Ten Hag steeds meer verantwoordelijkheid zodat hij kon toegroeien naar het ambt van zelfstandig hoofdtrainer”, vervolgt Kieft. Hij hoort ook de naam van Cocu. “Los van de bereidheid bij Cocu, past hij als trainer nog in de filosofie van PSV? Daar hoor je weinig over, maar lijkt me van cruciaal belang voor de toekomst van de club.”

PSV-leiding moet zich nog buigen over opvolger van Schmidt

De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad melden dat de leiding van PSV de tijd zal nemen om een opvolger voor Schmidt te vinden. “We hebben de uitkomsten van de gesprekken met Schmidt afgewacht. Het is niet onze werkwijze dat we al andere trainers gaan benaderen voor er duidelijkheid is. Nu gaan we verder”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands in gesprek met De Telegraaf.

Van Nistelrooij zou afgelopen week al om de tafel hebben gezeten met de leiding van PSV en sloot een stap naar het eerste vrijdagavond voorafgaand aan het duel tussen Jong PSV en Helmond Sport (2-0) niet uit. “Er ontstaat nu een nieuwe situatie, ook voor de club”, zei Van Nistelrooij tegenover ESPN. "Er zullen wel dingen besproken gaan worden. Ik ben wel iemand die een bepaald idee heeft hoe bepaalde dingen moeten lopen. Dat heb ik uitgesproken in december en zo sta ik erin. Er ontstaat nu een nieuwe situatie, daar kunnen we het over hebben."

“Ik heb in december, in een aantal interviews, aangegeven hoe mijn ideale toekomst eruit ziet”, zo wijst Van Nistelrooij op de uitgesproken ambitie om volgend seizoen nog geen hoofdtrainer bij PSV te worden. “In principe zit ik nog in dat traject. Er zullen dingen besproken gaan worden. Ik heb gezegd: we hebben vrijdag en maandag een wedstrijd. Daarna kijken we verder.”