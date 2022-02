Ronaldo doet boekje open: ‘Romário was een klootzak’

Dinsdag, 1 februari 2022 om 22:06 • Dominic Mostert

Ronaldo heeft bij de nationale ploeg van Brazilië veel geleerd van Romário, maar noemt zijn voormalig collega ook een 'klootzak'. In een gesprek met voormalig prof Christian Vieri op diens Twitch-kanaal Bobo TV haalt Ronaldo herinneringen op aan zijn actieve loopbaan. Toen hij in de selectie van Brazilië een serieuze concurrent werd van Romário, haalde laatstgenoemde een opvallende truc uit om de strijd te winnen.

Ronaldo won zowel in 1994 als 2002 het WK met Brazilië, maar in 1994 was hij pas zeventien jaar en speelde hij geen minuut op de eindronde in de Verenigde Staten. "Ik heb toen veel geleerd van Romario en Bebeto. Ze waren een inspiratie voor me, al was Romário een klootzak. Hij dwong jonge spelers om zijn schoenen te poetsen of om hem koffie te brengen." Een paar jaar later was Ronaldo een gevestigde naam. Hij won in 1997 op 21-jarige leeftijd de Ballon d'Or en maakte aanspraak op een basisplaats tijdens de Copa América in de zomer van datzelfde jaar.

Ronaldo won in 1997 de Copa América met Brazilië.

"Tijdens een training ter voorbereiding op de Copa América zei Romário plots tegen me: 'Maak je klaar, we gaan vannacht stappen.' Hij had een ladder om over de muur van het hotel te klimmen en aan de andere kant stond een taxi klaar", blikt Ronaldo terug. "We kwamen om 05.00 uur terug bij het hotel. Ik was de volgende ochtend volledig uitgeput tijdens de training. Romário had het bewust gedaan om mij te vermoeien, zodat hij mijn basisplaats kon overnemen." Ronaldo werd uiteindelijk evenwel topscorer van de Copa América met vijf doelpunten. Hij scoorde onder meer in de gewonnen finale tegen gastland Bolivia (3-1).

De inmiddels 45-jarige Ronaldo is als eigenaar van Real Valladolid en Cruzeiro nog altijd nauw betrokken bij het voetbal. Wie vindt hij de grootste sterren van het moment? "Messi is een buitengewoon goede en technische speler, die in iedere wedstrijd wil scoren. Neymar is ook een topvoetballer. Ik hoop dat hij een prijs kan winnen met Brazilië. Hij krijgt thuis kritiek vanwege zijn privéleven, maar de huidige generatie voetballers is buiten het veld verstandiger dan wij waren." Volgens de oud-PSV'er is Karim Benzema op dit moment 'zonder twijfel' de beste spits ter wereld. "Daarna komt Lewandowski. Haaland gaat de nummer één worden, maar de andere twee zijn op dit moment beter."