Cristiano Ronaldo voor het eerst in 20 jaar niet genomineerd voor Ballon d'Or

Woensdag, 6 september 2023 om 20:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:05

Cristiano Ronaldo gaat dit jaar geen Ballon d’Or winnen. Football France, het tijdschrift achter de prestigieuze prijs, maakte woensdagavond een shortlist bekend van de dertig spelers die nog kans maken op de winst, en daar staat de 38-jarige Portugees niet bij. Onder meer Lionel Messi, Karim Benzema en Luka Modric, die de prijs allemaal al eens eerder wonnen, zijn wél genomineerd. Bij de vrouwen maken Daphne van Domselaar en Jill Roord nog altijd kans.

Ronaldo maakte afgelopen winter de overstap van Manchester United naar het Saudi-Arabische Al-Nassr. Ondanks dat hij daar nog steeds doelpunten maakt en ook actief blijft voor het Portugese nationale elftal, is hij dit jaar dus niet genomineerd. De aanvaller won de Ballon d’Or in totaal vijf keer (in 2008, 2013, 2014, 2016 en 2017), maar ontbreekt nu voor het eerst sinds 2003 op de lijst.

Nederlanders zijn niet terug te vinden op de shortlist bij de mannen. De grote favoriet bij de bookmakers voor de winst is Lionel Messi, die eind vorig jaar met Argentinië wereldkampioen werd. Erling Braut Haaland staat op de tweede plek in de peilingen. Honderd journalisten uit honderd verschillende landen stemmen op hun favorieten, waarna op 30 oktober in Parijs de winnaar bekend wordt gemaakt.

Vrouwen

Ook in het vrouwenvoetbal wordt er een beste voetbalster gekozen. Tussen de dertig genomineerden staan twee Nederlandse speelsters: Van Domselaar en Roord. Eerstgenoemde beleefde haar doorbraak vorig jaar, tijdens het EK in Engeland. Sindsdien is ze de onomstreden nummer één onder de lat bij de Oranje Leeuwinnen. Roord was op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland deze zomer van grote waarde voor Nederland, met vier goals. Vorig jaar ging de prijs naar de Spaanse Alexia Putellas. Zij is deze keer niet genomineerd.