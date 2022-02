Teleurgestelde Laporta snapt niets van Dembélé en uit vermoeden

Dinsdag, 1 februari 2022 om 13:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:01

Joan Laporta heeft een duidelijke mening over de situatie rondom Ousmane Dembélé, die Barcelona dus niet heeft verlaten in de slotfase van de winterse transferperiode. Volgens de voorzitter heeft de Franse aanvaller recentelijk een akkoord bereikt met een andere club, al leidde dat dus niet tot een tussentijds vertrek uit het Camp Nou. Laporta snapt niet waarom de bij Barcelona uit de gratie geraakte Dembélé een dergelijke houding aanneemt. De verwachting is dat de 24-jarige buitenspeler deze zomer transfervrij van club wisselt.

"Wij denken dat Ousmane Dembélé tot een akkoord is gekomen met een andere club", verklaart Laporta dinsdag op een persconferentie. "Hij weigerde om Barcelona in januari te verlaten. Het is heel moeilijk om begrip te krijgen voor de positie die hij inneemt, het is voor zowel hem als de club niet te begrijpen. Er lagen twee heel goede aanbiedingen, maar daar is hij niet op ingegaan. Een van die aanbiedingen kwam uit Engeland, waar hij zich goed had kunnen ontwikkelen. Maar Ousmane koos ervoor om bij Barcelona te blijven", verzucht de teleurgestelde preses.

Dembélé kon naar verluidt kiezen tussen Paris Saint-Germain en Chelsea, waar hij weer zou gaan samenwerken met Thomas Tuchel, zijn trainer bij Borussia Dortmund. Hij ging uiteindelijk nergens op in, wat Barcelona volgens Laporta met een probleem opzadelt. "Eerst ging hij akkoord met onze aanbieding, die overigens heel goed was. Maar later sloeg hij die aanbieding toch weer in de wind. Hij wilde meer verdienen, het bleek dus een economische kwestie te zijn. We wilden graag verlengen, maar de onderhandelingen liepen op niets uit. Zijn zaakwaarnemer (Moussa Sissoko, red.) nam daarna stelling, zonder echt iets te zeggen. Wij hebben in ieder geval ons best gedaan."

Xavi lijkt Dembélé dus niet meer nodig te hebben in de laatste maanden van dit seizoen. De speler zelf gaf twee weken geleden een duidelijk signaal af met een stevig verhaal op Instagram. "De afgelopen vier jaar heb ik dingen gelezen die over me gezegd werden zonder me er druk over te maken. De afgelopen vier jaar ben ik rustig gebleven. De afgelopen vier jaar hebben mensen leugens over me verspreid, om mij te schaden. De afgelopen vier jaar heb ik altijd de keuze gemaakt om niet te reageren. Was dat een fout? Zeker.”

“Vandaag zal ik reageren, zonder toe te geven aan chantage”, vervolgt Dembélé. “Ik ben 24 jaar oud en zoals ieder mens, heb ik mijn tekortkomingen. Ik heb moeilijke maanden achter de rug, kampte met blessures en kreeg corona. Zonder dat ik had getraind, deed de trainer een beroep op me. Ik heb er altijd gestaan, simpelweg omdat voetbal mijn passie is. Ik ben me er absoluut bewust van dat ik het geluk heb dat ik het mooiste beroep ter wereld mag uitoefenen.”

“Ik wil dat niemand de indruk geeft dat ik niet betrokken ben bij dit project”, benadrukt Dembélé. “Ik wil niet langer dat mensen me intenties toeschrijven die ik nooit heb gehad. Ik wil niet langer dat iemand voor mij of mijn zaakwaarnemer spreekt. Ik vertrouw mijn zaakwaarnemer volledig. Aangezien ik nog een contract heb, sta ik nog steeds klaar voor de club en de trainer. Ik heb altijd alles gegeven voor mijn ploeggenoten, dat zal ik blijven doen. Ik ben niet iemand die mensen bedriegt of toegeeft aan chantage.”