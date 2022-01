Ousmane Dembélé slaat terug met hard statement op Instagram

Donderdag, 20 januari 2022 om 17:38 • Chris Meijer

Ousmane Dembélé heeft via Instagram gereageerd op de berichtgeving rond zijn persoon. Directeur Mateu Alemany zei donderdagochtend namens Barcelona dat de Franse vleugelaanvaller zo snel mogelijk moet vertrekken, omdat hij niet van plan is om zijn aflopende contract te verlengen. Dembélé schrijft in een statement dat hij echter niet van plan is om Barcelona te verlaten en benadrukt dat er nog altijd onderhandeld wordt. Xavi besloot de aanvaller niet op te nemen in de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd tegen Athletic Club van donderdagavond.

“Hallo allemaal”, zo begint Dembélé zijn bericht op Instagram. “De afgelopen vier jaar heb ik dingen gelezen die over me gezegd werden zonder me er druk over te maken. De afgelopen vier jaar ben ik rustig gebleven. De afgelopen vier jaar hebben mensen leugens over me verspreid, om mij te schaden. De afgelopen vier jaar heb ik altijd de keuze gemaakt om niet te reageren. Was dat een fout? Zeker.”

“Vandaag zal ik reageren, zonder toe te geven aan chantage”, vervolgt Dembélé. “Ik ben 24 jaar oud en zoals ieder mens, heb ik mijn tekortkomingen. Ik heb moeilijke maanden achter de rug, kampte met blessures en kreeg corona. Zonder dat ik had getraind, deed de trainer een beroep op me. Ik heb er altijd gestaan, simpelweg omdat voetbal mijn passie is. Ik ben me er absoluut bewust van dat ik het geluk heb dat ik het mooiste beroep ter wereld mag uitoefenen.”

“Ik wil dat niemand de indruk geeft dat ik niet betrokken ben bij dit project”, benadrukt Dembélé. “Ik wil niet langer dat mensen me intenties toeschrijven die ik nooit heb gehad. Ik wil niet langer dat iemand voor mij of mijn zaakwaarnemer spreekt. Ik vertrouw mijn zaakwaarnemer volledig. Aangezien ik nog een contract heb, sta ik nog steeds klaar voor de club en de trainer. Ik heb altijd alles gegeven voor mijn ploeggenoten, dat zal ik blijven doen. Ik ben niet iemand die mensen bedriegt of toegeeft aan chantage.”

“Jullie weten allemaal dat er onderhandelingen zijn. Ik laat mijn zaakwaarnemer dat afhandelen, het is zijn vakgebied. Mijn vakgebied is voetballen, ik wil vreugdevolle momenten beleven met mijn ploeggenoten. We moeten focussen op het belangrijkste: winnen”, besluit Dembélé. De Fransman behoort niet tot de wedstrijdselectie van Barcelona voor de uitwedstrijd van donderdagavond in de Copa del Rey tegen Athletic Club.