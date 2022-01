Kamp-Dembélé niet gediend van ‘dreigement’ Barça: ‘Dat is verboden’

Dinsdag, 18 januari 2022 om 17:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:22

Moussa Sissoko laat dinsdag duidelijk weten hoe hij denkt over de handelswijze van Barcelona. De zaakwaarnemer van Ousmane Dembélé gaat er alles aan doen om de belangen van de vleugelaanvaller zo goed mogelijk te verdedigen. Barcelona heeft Ousmane Dembélé 48 uur gegeven om op het hernieuwde contractvoorstel van de club in te gaan, zo wist Mundo Deportivo maandag te melden. Als de aanvaller of zijn zaakwaarnemer daar niet op ingaat, zullen de Catalanen meewerken aan een vertrek, zo klonk het vanuit Spanje.

Sissoko laat het standpunt van het kamp-Dembélé dinsdag duidelijk naar voren komen in een interview met RMC Sport. "We zijn hier niet om de discussies op sociale media aan te wakkeren. Maar je moet de waarheid vertellen. Ja, we hebben forse eisen, maar we hebben al laten zien dat Ousmane's carrière niet werd beheerst door geld, anders zou hij ook niet voor Barcelona spelen. Misschien werkt deze manier van doen bij mensen die goed bevriend zijn met medewerkers bij Barcelona, maar niet bij mij. Voor mij tellen alleen de belangen van mijn spelers", aldus de belangenbehartiger van de Franse buitenspeler, die in het Camp Nou vastligt tot na afloop van dit seizoen.

"Als Barcelona had willen onderhandelen, hadden ze kunnen proberen om met ons aan tafel te gaan zitten om te overleggen", vervolgt Sissoko zijn relaas. "Behalve dat er niet wordt onderhandeld is er nu ook het dreigement om hem helemaal buiten het elftal te houden. En dat is verboden. We gaan er alles aan doen om de rechten van Ousmane te verdedigen en we zijn bereid om met het bestuur van Barcelona te praten, door ons is de deur nog niet dichtgegooid." Volgens de Spaanse journalist Gerard Romero ziet Dembélé een winters vertrek bij Barcelona niet zitten en zet de vleugelaanvaller in op een transfervrije deal deze zomer.

Bronnen binnen Barcelona vertelden aan Mundo Deportivo dat er nog geen formele reactie is geweest op het hernieuwde contractvoorstel, van zowel Dembélé zelf als Sissoko. Wat het antwoord daar ook op is maakt niet uit, zolang de reactie niet binnen 48 uur verschijnt. Bij negatieve respons wil Barcelona tegen de zin van Dembélé in een winters afscheid forceren. De aanvaller verdient circa tien miljoen bruto bij de club, wat flink wat ruimte in het salarishuis vrij zou maken. Barcelona zou onder meer een speelverbod voor het komende halfjaar als troef willen inzetten.

Volgens de doorgaans betrouwbare Romero gaat Barcelona ook geen pogingen meer ondernemen om Dembélé alsnog ervan te overtuigen om het huidige contractvoorstel te ondertekenen, ook al ligt de aanvaller vanwege zijn aanstaande transfervrije status goed in de markt. De journalist verzekerde eerder deze week dat de clubleiding het voorstel formeel gaat intrekken én de transferclausule van vierhonderd miljoen euro per direct gaat verlagen naar een nog onbekend bedrag.

Dembélé wil alleen een nieuw contract tot medio 2027 ondertekenen als daar in totaal tweehonderd miljoen euro bruto tegenover staat. Een bedrag dat de sowieso financieel geplaagde club zich absoluut niet kan veroorloven. De Fransman vraagt echter ook om een eenmalige commissie van twintig miljoen euro en zijn management vraagt om een identieke vergoeding. Dembélé is volgens Romero van mening dat hij tot ‘de elite van de voetballerij’ behoort en dat een dergelijk contract bij zijn status past. Voor Barcelona is het financieel echter niet op te brengen, afgezien van het feit dat de club een andere mening is toegedaan.