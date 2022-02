Perez: ‘Ik heb zelden een speler zo ongemotiveerd over het veld zien lopen’

Dinsdag, 1 februari 2022 om 10:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:09

Kenneth Perez begrijpt weinig van de transfer van Henk Veerman naar FC Utrecht. De spits werd deze transferwindow overgenomen van sc Heerenveen, waar hij onder de inmiddels vertrokken Johnny Jansen niet verzekerd was van een basisplek. Volgens Perez moet Veerman opnieuw zien te schikken in een rol als invaller. De aanvaller liet Friesland achter zich nadat bekend werd dat Heerenveen zich had versterkt met Sydney van Hooijdonk.

Utrecht maakte vorige week de komst van Veerman, die een contract heeft getekend tot medio 2024, bekend. "Waarom heeft FC Utrecht Veerman eigenlijk gehaald? Een rare actie", aldus Perez maandagavond bij Voetbalpraat. "Van hem begrijp ik het wel. Ik heb zelden spelers zo ongemotiveerd over het veld zien lopen. Dat ik dacht: Johnny Jansen, haal hem er alsjeblieft af. Dit is gewoon werkweigering. Het kan misschien succesvol zijn als hij de rol als invaller nog op zich wil nemen. Ik kan me niet voorstellen dat ze hem voor de basis hebben gehaald."

Anastasios Douvikas is dit seizoen de nummer één in de punt van de aanval bij Utrecht. De club liet Adrián Dalmau naar Sparta vertrekken en haalde Veerman als vervanger. De boomlange spits had al langer de wens om voor Utrecht te spelen, daar een overleden vriend jarenlang op de Bunnikside stond. Met zijn transfer wilde hij hem een laatste keer eren. “Hij was hier groot fan en stond geregeld op de Bunnikside. Dan is het enorm mooi dat je de belofte die je hebt gemaakt kan nakomen en voor FC Utrecht hopelijk een rol kan gaan spelen", liet Veerman weten bij zijn presentatie.

Veerman moet met zijn overstap wel water bij de wijn doen. De aanvaller levert in op salaris, wat voor hem echter geen obstakel bleek om de wens van zijn overleden vriend Jan Schilder in vervulling te laten gaan. Schilder, die samen met Veerman in de jeugd van FC Volendam speelde, nam in 2010 zijn eigen leven vanwege mentale problemen. Heerenveen heeft het vertrek van Veerman opgevangen met de komst van Van Hooijdonk en Amin Sarr. Laatstgenoemde kwam maandag op de slotdag van de transferwindow voor 2,3 miljoen euro over van Malmö FF.