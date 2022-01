Transfer van Bergwijn naar Ajax lijkt definitief afgeketst

Maandag, 31 januari 2022 om 14:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:36

Steven Bergwijn zal op deadline day geen transfer naar Ajax maken, zo meldt the Evening Standard. De Amsterdammers brachten recent een verhoogd bod van 22 miljoen euro uit op de aanvaller van Tottenham Hotspur, maar the Spurs willen hun vleugelaanvaller alleen laten gaan voor een bedrag van 25 miljoen euro. De vertegenwoordigers van Bergwijn verwachten niet dat een overstap naar Ajax op de laatste dag van de winterse transferwindow nog reëel is.

Ajax liet eerder deze maand David Neres voor een bedrag van twaalf miljoen euro exclusief bonussen naar Shakhtar Donetsk vertrekken en richtte zijn pijlen vervolgens op de komst van een nieuwe vleugelaanvaller. De club toonde concrete interesse in Bergwijn, maar nadat hij op bezoek bij Leicester City hoogstpersoonlijk een 2-1 achterstand in blessuretijd om wist te buigen in een 2-3 overwinning, werd een transfer van de zestienvoudig international van het Nederlands elftal naar Amsterdam een lastig verhaal.

Antonio Conte heeft meerdere keren in Engelse media laten weten dat hij Bergwijn wil behouden, zelfs voor zijn memorabele heldenrol tegen Leicester. Een overstap naar Ajax leek alleen mogelijk indien een van beide clubs concessies zou doen, maar Tottenham hield voet bij stuk en Ajax lijkt niet van plan om verder te gaan dan 22 miljoen euro, wat nog steeds drie miljoen minder is dan de transfersom die de Premier League-club eist.

Valentijn Driessen sluit een transfer van Bergwijn echter nog niet definitief uit. Volgens de journalist van De Telegraaf vormt het salaris van de aanvaller momenteel het grootste struikelblok. “Als hij er persoonlijk qua salaris niet op achteruit wil gaan, dan wordt het een heel lastig verhaal voor Ajax”, zegt Driessen in gesprek met VI Vandaag. “Volgens mij verdient hij bijna vijf miljoen euro netto bij the Spurs. Het is natuurlijk het totale financiële plaatje wat op tafel moet komen als je hem voor vier of vijf jaar contracteert. Volgens mij betalen ze zulke salarissen bij Ajax niet.