Ajax werpt zich voor transfer vanwege onzekerheid over Tagliafico

Zondag, 30 januari 2022 om 18:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:04

Ajax laat Anass Salah-Eddine niet naar Sparta Rotterdam gaan, zo meldt De Telegraaf. De koploper van de Eredivisie houdt rekening met een vertrek van Nicolás Tagliafico en wil daarom geen afscheid nemen van de twintigjarige linksback van Jong Ajax. Er lopen momenteel gesprekken tussen Ajax en Barcelona over een transfer van Tagliafico.

Zolang er geen duidelijkheid is over Tagliafico, zit Salah-Eddine in de wachtkamer. Sparta wil hem graag huren tot het eind van het seizoen. Hij zou op die manier ervaring in de Eredivisie kunnen opdoen, maar Ajax wil eerst zekerheid over Tagliafico, die dit seizoen op de bank is beland. Sparta is daarom doorgeschakeld en hoopt zich voor het sluiten van de markt nog te versterken met Riza Durmisi, die tot de zomer gehuurd moet worden van Lazio.

Tagliafico is uit op meer speeltijd, daar hij dit seizoen in de Eredivisie tot dusver slechts twee keer in de basis stond. In totaal kwam hij tot 10 optredens (ruim 300 speelminuten). Vorig jaar kon hij nog wel rekenen op het vertrouwen van Erik ten Hag en was hij de eerste man op de linksbackpositie. Dit seizoen is die rol toebedeeld aan Daley Blind. Tagliafico is dusdanig ontevreden over zijn reserverol, dat hij nog deze winter aanstuurt op een vertrek.

Ten Hag zei vorige week vrijdag dat 'de spoeling heel dun wordt' als Tagliafico deze maand verkast. "Ik merk wel dat het ook voor hem van belang is dat hij aan het spelen komt. Maar soms kom je in zo’n situatie dat je professionaliteit moet betrachten, en dat laat hij altijd zien. Dat heb je ook kunnen zien tegen Excelsior Maassluis (bekerwedstrijd, red.), als hij met zoveel passie en drive speelt." Volgens journalist Mike Verweij 'lijkt de kans groot' dat de Argentijn in Amsterdam blijft.

Salah-Eddine, die een contract tot medio 2023 heeft bij Ajax, wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal. Wel speelde hij negentien wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarvan vijftien in het huidige seizoen.