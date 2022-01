Tagliafico kan bij eventuele transfer naar Barça mogelijk niet in Europa spelen

Zaterdag, 29 januari 2022 om 11:36 • Chris Meijer

Barcelona kan Ferran Jutglà en Abde Ez niet inschrijven voor de Europa League. De regels van de UEFA schrijven voor dat clubs in de winter slechts drie spelers aan hun Europese selectie mogen toevoegen. Bij Barcelona gaan die plekken in ieder geval voorlopig naar de aanwinsten Dani Alves, Ferran Torres en Adama Traoré.

Het betekent tegelijkertijd dat er voor Barcelona misschien een dilemma wacht in de komende weken. De Catalanen zouden namelijk nog niet klaar zijn op transfermarkt en indien er in de laatste dagen voor de deadline nog zaken worden gedaan, kunnen een of meerdere aanwinsten niet worden ingeschreven voor de Europa League. Barcelona wil volgens de berichten vanuit Spanje in ieder geval nog een spits en een linksback - een vacature waarvoor Ajacied Nicolás Tagliafico nadrukkelijk in beeld is - aan de selectie toevoegen.

Indien er daadwerkelijk nog spelers komen, zal Barcelona moeten kiezen wie van de aanwinsten wordt ingeschreven. De regels van de UEFA schrijven voor dat er tijdens de winterse transferwindow maximaal drie spelers mogen worden ingeschreven. Die plekken zijn op dit moment vergeven aan Alves, Torres en Traoré, waardoor Jutglà en Abde volgens Sport na de winter in ieder geval niet in de Europa League speelgerechtigd zullen zijn.

Het tweetal kan niet worden geregistreerd als spelers van het tweede elftal, omdat ze nog geen twee jaar bij Barcelona spelen. Spelers kunnen volgens de regels van de UEFA alleen zo geregistreerd worden als ze minimaal twee jaar bij een club spelen. Jutglà en Abde werden afgelopen zomer door Barcelona overgenomen van Espanyol en Hercúles. Barcelona neemt het in februari in de tussenronde van de Europa League op tegen Napoli.