‘Pinto da Costa veegt Ajax-bod van 20 miljoen euro resoluut van tafel’

Zaterdag, 29 januari 2022 om 09:50 • Chris Meijer

Ajax heeft in de slotdagen van de transferwindow een poging ondernomen om Francisco Conceição over te nemen van FC Porto, zo meldt Récord. Jorge Nuno Pinto da Costa, de voorzitter van de Portugese topclub, heeft een bod van de Amsterdammers van tafel geveegd en blokkeert iedere mogelijkheid voor een vertrek van de negentienjarige vleugelspeler.

Récord schrijft dat de door Ajax geboden transfersom had kunnen oplopen tot twintig miljoen euro. De jeugdinternational van Portugal speelt sinds 2018 voor FC Porto, nadat hij eerder het shirt droeg van Padroense en Sporting Portugal. De vleugelspeler - die van nature op de rechterflank speelt, maar ook aan de linkerkant uit de voeten kan - maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van FC Porto, waarvan vader en oud-international Sérgio sinds 2017 trainer is.

Inmiddels heeft Conceição 37 wedstrijden in het eerste elftal van FC Porto achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 4 assists. Dit seizoen speelde hij tot dusver twintig wedstrijden, waarvan vier als basisspeler. Conceição zou in de tweede seizoenshelft echter zomaar meer kansen kunnen krijgen bij FC Porto, daar Luis Díaz de huidige koploper van de Primeira Liga gaat verlaten voor Liverpool. Ondanks dat Díaz op de linkerflank speelde, zou Conceição kunnen opschuiven in de pikorde.