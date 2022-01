Jorrit Hendrix hakt knoop door en tekent nog deze week bij Feyenoord

Dinsdag, 25 januari 2022 om 18:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:01

Weinig lijkt de tussentijdse overgang van Jorrit Hendrix naar Feyenoord nog in de weg te staan. Het Algemeen Dagblad meldt dinsdag namelijk dat de 26-jarige middenvelder nog deze zal tekenen bij de club uit Rotterdam. Hendrix verblijft momenteel nog in Dubai, waar Spartak Moskou een winters trainingskamp heeft belegd. Feyenoord gaat de voormalig PSV'er voor anderhalf jaar huren en er is door technisch directeur Frank Arnesen tevens een koopoptie bedongen.

Het is echter niet bekend welke transferbedrag aan de koopoptie is verbonden. Het aan Feyenoord Transfermarkt gelieerde 1908 meldde zondag al dat de verhuurperiode van Hendrix anderhalf jaar zou beslaan. De centrale middenvelder, die in Rusland vastligt tot medio 2024, wordt door trainer Arne Slot gezien als breedteversterking. Hij zou ook in de verdediging kunnen worden gebruikt, mocht die noodzaak bij Feyenoord er zijn.

Slot liet na de door Feyenoord met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen NEC van zondag optekenen dat hij nog een defensieve middenvelder aan zijn selectie wil toevoegen in de winterse transferwindow. "We hebben voor de positie verdedigend op het middenveld eigenlijk maar één speler die dat kan en dat is Fredrik Aursnes", zei Slot. De afgelopen tijd werd Riechedly Bazoer nadrukkelijk in verband gebracht met Feyenoord. Slot rekent er echter niet meer op dat er nog een akkoord zal worden bereikt met Vitesse. Joey Veerman was ook enige tijd in beeld, maar hij koos ervoor om sc Heerenveen in te ruilen voor PSV. De komst van Sevilla-middenvelder Nemanja Gudelj bleek financieel gezien onhaalbaar te zijn.

Hendrix, enkelvoudig Oranje-international, verruilde PSV een jaar geleden voor Spartak Moskou. Tot dusver slaagde Hendrix er nog niet in om bij de huidige nummer negen van Rusland een vaste basisplaats te veroveren. Hendrix speelde tot dusver 684 minuten voor Spartak Moskou, verspreid over 22 wedstrijden en waarin hij geen doelpunten of assists leverde. Ondanks dat zijn contract nog doorloopt tot medio 2024, mag de middenvelder nu dus tussentijds vertrekken. Mocht Hendrix daadwerkelijk bij Feyenoord tekenen, dan is hij na Patrik Wälemark en Cole Bassett de derde winteraanwinst.