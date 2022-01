Naam van Jorrit Hendrix valt bij Feyenoord in zoektocht naar breedteversterking

Zondag, 23 januari 2022 om 15:46

De naam van Jorrit Hendrix is bij Feyenoord op de radar verschenen, zo meldt het aan Feyenoord Transfermarkt gelieerde 1908. De 26-jarige middenvelder komt bij Spartak Moskou weinig aan spelen toe en mag daarom voor anderhalf jaar verhuurd worden. Er wordt benadrukt dat Hendrix bij Feyenoord als ‘breedteversterking’ geldt en dat een eventuele overstap zich nog in de ‘oriënterende fase’ bevindt.

Arne Slot liet na de door Feyenoord met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen NEC optekenen dat hij nog een defensieve middenvelder aan zijn selectie wil toevoegen in de winterse transferwindow. De afgelopen tijd werd Riechedly Bazoer nadrukkelijk in verband gebracht met Feyenoord. Slot rekent er echter niet meer op dat er nog een akkoord zal worden bereikt met Vitesse.

?????????????? ?????? • #Feyenoord zoekt naar breedteversterking. Een ervaren middenvelder waar men op dit moment op uitkomt: Jorrit Hendrix (26). De spelverdeler van Spartak Moskou komt in aanmerking om voor 1.5 seizoen verhuurd te worden. Oriënterende fase, nog niets definitief. — ????????.???? (@1908nl) January 23, 2022

“Ik denk dat dat wel van de baan is, al moet je nooit nooit zeggen in Rotterdam. Er kan vanuit het niets een investeerder langskomen”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van Slot. Nu zou Feyenoord dus zijn uitgekomen bij Hendrix. De enkelvoudig Oranje-international verruilde PSV een jaar geleden voor Spartak Moskou. Tot dusver slaagde Hendrix er nog niet in om bij de huidige nummer negen van Rusland een vaste basisplaats te veroveren.

Hendrix speelde tot dusver 684 minuten voor Spartak Moskou, verspreid over 22 wedstrijden en waarin hij geen doelpunten of assists leverde. Ondanks dat zijn contract nog doorloopt tot medio 2024, mag de middenvelder nu vertrekken. 1908 meldt dat Hendrix in aanmerking komt voor een huurperiode van anderhalf jaar en mede daardoor is Feyenoord in de zoektocht naar een breedteversterking bij hem uitgekomen. De Rotterdammers versterkten zich deze maand al met Patrik Wälemark en Cole Bassett.