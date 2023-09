Jorrit Hendrix gaat 16.000 kilometer verderop nieuw avontuur aan

Zaterdag, 16 september 2023 om 08:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:46

Jorrit Hendrix heeft een nieuwe club gevonden. De middenvelder gaat aan de slag bij Western Sydney Wanderers FC. Hendrix was transfervrij nadat zijn contract bij het Duitse Fortuna Düsseldorf afliep. De voorbije maanden hield hij zijn conditie op peil bij PSV. In Australië treft hij met Marcelo een andere ex-PSV'er.

De 28-jarige Hendrix is sinds juli clubloos. Toen liep zijn eenjarige contract bij 2. Bundesliga-club Fortuna Düsseldorf af. De Panninger speelde daarvoor voor Spartak Moskou, de club die hem in 2021 overnam van PSV. Bij geen van zijn werkgevers vond hij echter hetzelfde geluk als in Eindhoven.

Hendrix speelde in totaal 239 duels voor PSV sinds zijn debuut in 2013. Daarin was hij goed voor 8 goals en 17 assists. Ook schopte Hendrix het tot Oranje: in augustus 2016 ontving de linkspoot zijn haasje. In 2022 speelde hij nog op huurbasis voor Feyenoord. De Rotterdammers bedongen toen een optie tot koop, maar besloten daar geen gebruik van te maken.

In Australië kijkt men uit naar de komst van Hendrix. "De middenvelder, een bewezen winnaar, zal diepte en internationale ervaring toevoegen aan de ploeg", zo valt te lezen op de clubsite. Marcelo, die tussen 2010 en 2013 het shirt van PSV droeg, staat eveneens onder contract bij de club uit Sydney. Hendrix zal komende week arriveren bij zijn nieuwe werkgever.