Feyenoord meldde zich bij Sevilla voor ex-Ajacied Nemanja Gudelj

Dinsdag, 25 januari 2022 om 13:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:59

Feyenoord heeft een poging gewaagd om Nemanja Gudelj tijdens de winterse transferwindow aan te trekken, weet het Algemeen Dagblad. De dertigjarige middenvelder van Sevilla moet het dit seizoen onder trainer Julen Lopetegui doen met een bijrol. Zijn komst naar De Kuip bleek echter financieel onhaalbaar, waarna de Rotterdammers besloten om het vizier te verleggen naar Jorrit Hendrix.

Gudelj kwam dit seizoen in veertien optredens voor Sevilla niet verder dan 633 speelminuten. Zijn gebrek aan perspectief bij de huidige nummer twee van LaLiga was voor Feyenoord een reden om naar de Serviër te informeren, maar volgens het Algemeen Dagblad werd direct duidelijk dat zijn komst om financiële redenen niet haalbaar bleek te zijn. Door het vertrek van Naoufal Bannis, Christian Conteh en Mark Diemers is de selectie minder breed, terwijl João Teixeira onder trainer Arnse Slot nergens op hoeft te rekenen. De Portugese middenvelder heeft net als het eerder genoemde drietal groen licht gekregen om (tijdelijk) te vertrekken.

Na het mislopen van voormalig Ajacied Gudelj richt Feyenoord zijn pijlen op Hendrix, die als goedkoper alternatief wordt gezien. De 26-jarige middenvelder komt bij Spartak Moskou weinig aan spelen toe en mag daarom voor anderhalf jaar verhuurd worden. "Het gaat in eerste instantie om huur, maar wel met een optie tot koop. Het moet nog wel rondkomen", bevestigde technisch directeur Frank Arnesen eerder al aan het Algemeen Dagblad. Hendrix zou zelf wel oren hebben naar een overstap naar De Kuip. De enkelvoudig Oranje-international verruilde PSV een jaar geleden voor Spartak Moskou. Tot dusver slaagde Hendrix er nog niet in om bij de huidige nummer negen van Rusland een vaste basisplaats te veroveren.

Hendrix speelde tot dusver 684 minuten voor Spartak Moskou, verspreid over 22 wedstrijden en waarin hij geen doelpunten of assists leverde. Ondanks dat zijn contract nog doorloopt tot medio 2024, mag de middenvelder nu vertrekken. 1908 meldde dat Hendrix in aanmerking komt voor een huurperiode van anderhalf jaar en mede daardoor is Feyenoord in de zoektocht naar een breedteversterking bij hem uitgekomen. De Rotterdammers versterkten zich deze maand al met Patrik Wälemark en Cole Bassett.