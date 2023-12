Feyenoorder Hancko moet enkel absolute ster voor zich dulden qua minuten in 2023

Slechts één veldspeler in Europa maakte in 2023 meer minuten dan Feyenoorder Dávid Hancko, zo blijkt uit de nieuwste publicatie van onderzoeksbureau CIES. Daarmee staat de 25-jarige verdediger tussen een fraai lijstje namen die het vaakst in actie kwamen voor club en land. Hancko moet in Europa alleen Bruno Fernandes (Manchester United) voor zich dulden.

Hancko is bij zowel Feyenoord als Slowakije niet meer weg te denken uit de basis. De linkspoot kwam dit jaar tot dusver al 5.248 officiële speelminuten in actie voor club en land, waarmee hij een betrouwbare kracht is voor trainer Arne Slot en bondscoach Francesco Calzona.

Met Feyenoord speelt Hancko dit jaar nog tegen FC Volendam, Celtic, Heracles Almelo en FC Utrecht, waarna hij mag genieten van een welverdiende winterstop. In het voorlopige onderzoek van CIES zijn alle officiële wedstrijden tot 5 december meegerekend.

Fernandes staat dus nog boven Hancko en gaat zijn koppositie in de laatste weken van 2023 niet meer weggeven. De 29-jarige Portugees kwam woensdagavond, op de dag van de bekendmaking van de lijst, wederom 90 minuten in actie tijdens de 2-1 zege van United op Chelsea. Daarmee verhoogde hij zijn aantal van 5.748 speelminuten naar 5.838 speelminuten.

Ook twee sterren van Real Madrid wisten een plekje in de top tien te veroveren. Antonio Rüdiger (5.223 speelminuten) en Federico Valverde (5.002 speelminuten) staan respectievelijk op de derde en achtste plaats. Laatstgenoemde speelt zijn interlands voor het vernieuwde Uruguay van bondscoach Marcelo Bielsa, terwijl Rüdiger uitkomt voor EK-gastland Duitsland.

De top tien levert ook twee voormalig Eredivisionisten. Dusan Tadic, die er bij Ajax al bekend om stond vrijwel niets te missen, staat op een respectabele vijfde plek. De Servische linkspoot kwam dit kalenderjaar al 5.050 speelminuten in actie voor Ajax, Fenerbahçe en zijn geboorteland.

Landgenoot Nemanja Gudelj sluit de top tien af met 4.977 speelminuten voor Sevilla en Servië. De 32-jarige rechtspoot speelde in Nederland voor NAC Breda, AZ en Ajax alvorens hij via China en Portugal in Spanje belandde. Hoewel Gudelj in zijn eerste jaren bij Sevilla niet altijd zeker was van een basisplaats, was hij dit jaar een belangrijke kracht bij de winnaar van de Europa League.

