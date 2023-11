UEFA wijst opvallende Man of the Match bij PSV aan: ‘Dit is een lachertje’

Donderdag, 30 november 2023 om 09:05 • Jordi Tomasowa

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Johan Bakayoko, die na de sensationele comeback van PSV tegen Sevilla (2-3) door de UEFA werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Uit beelden van het officiële account van PSV op X blijkt dat de UEFA Bakayoko heeft aangewezen als Man of the Match na de spectaculaire zege op Sevilla. De aanvaller kreeg woensdagavond de bijbehorende award in zijn handen gedrukt en reageerde vervolgens verbaasd: “Ben ik het?”

Veel supporters van PSV zijn eveneens verbaasd door de uitverkiezing van Bakayoko. De Belgisch international nam in Sevilla geen doelpunt voor zijn rekening en was ook niet betrokken bij een assist, al had hij wel een belangrijk aandeel in de 2-2. Bakayoko gaf een voorzet op Vertessen, die richting het doel kopte, waarna Nemanja Gudelj de bal in eigen doel werkte.

In de reacties onder de door PSV geplaatste video wordt geschreven dat Vertessen veel meer aanspraak op de uitverkiezing maakte. De 22-jarige aanvaller kwam op slag van rust binnen de lijnen voor de geblesseerde Hirving Lozano en maakte in het tweede bedrijf een zeer goede indruk. Vertessen zette in blessuretijd de kroon op zijn invalbeurt met een voorzet op Ricardo Pepi, die vervolgens de 2-3 tegen de touwen kopte.

Das ook een lachertje... volgens mij waren dat toch echt Vertessen en Saibari én Pepi. — Kim Vervoort (@vliegendtapijt) November 29, 2023

Yorbe robbed — le Flevo (@Flevomeister) November 29, 2023