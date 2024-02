Gudelj hoopt op terugkeer in Nederland: ‘Lijkt me leuk om daar af te sluiten’

Nemanja Gudelj hoopt in de nadagen van zijn carrière nog eenmaal uit te komen voor NAC Breda, zo heeft hij verteld in een interview met ELF Voetbal. De 32-jarige middenvelder van Sevilla speelde tussen 2009 en 2013 ook al voor de Bredanaars en keert graag terug in het Rat Verlegh Stadion.

Gudelj werd geboren in Belgrado in Servië maar doorliep de jeugdopleidingen van BSV Boeimeer en NAC Breda. Bij laatstgenoemde club maakte hij in 2009 zijn debuut in het profvoetbal. Uiteindelijk zou hij drie seizoenen in het zwart en geel te bewonderen zijn.

Begin januari bracht Gudelj een bezoekje aan NAC, dat op trainingskamp was in Sevilla. "Daar sprak ik met John Karelse", vertelt Gudelj. "Hij haalde mij destijds uit de B-jeugd naar Jong NAC. Hij was de eerste trainer die het in mij zag zitten."

Gudelj maakte zijn debuut onder Robert Maaskant, maar die werd ontslagen. "Daarna nam Karelse het over. Onder hem ontwikkelde ik me verder en speelde ik mij in de kijker van diverse clubs. Ik ben hem heel dankbaar."

"Dankzij zijn vertrouwen kreeg ik de kans om een mooie carrière op te bouwen. Hij vroeg me of ik terugkeer. Het lijkt me leuk om bij NAC af te sluiten. De kers op de taart."

Gudelj bewaart warme herinneringen aan zijn tijd bij NAC. Ook heeft hij nog altijd contact met een aantal ploeggenoten uit die tijd. "Jordy Buijs spreek ik het vaakst. Hij is hier eind december vier of vijf dagen op bezoek geweest."

Na zijn tijd bij NAC speelde Gudelj twee seizoenen in het shirt van AZ, alvorens hij in de zomer van 2015 de overstap maakte naar Ajax. Na uitstapjes in China bij Tianjin Teda en Guangzhou Evergrande en een uitleenbeurt bij Sporting Portugal, belandde hij in 2019 bij Sevilla.

