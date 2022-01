Herboren Balotelli keert na drieënhalf jaar terug bij Italiaanse selectie

Maandag, 24 januari 2022 om 23:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:12

Mario Balotelli heeft gekregen waar hij zo naar verlangde. De 31-jarige aanvaller van Adana Demirspor mag zich na drieënhalf jaar niet te zijn opgeroepen eind januari melden bij de Italiaanse selecte voor een trainingsstage in Coverciano. Balotelli behoort tot de 35 namen die getest worden in voorbereiding op de play-off-wedstrijd tegen Noord-Macedonië, in de jacht op een WK-ticket.

Balotelli speelde zijn laatste duel voor la Squadra Azzurra op 7 september 2018, in de Nations League tegen Polen (1-1). L'Enfant Terrible stond destijds nog onder contract bij OGC Nice. Na een breuk vanwege ruzie met trainer Patrick Vieira volgden afwisselend succesvolle periodes bij Olympique Marseille, Brescia en Monza, voordat Balotelli deze zomer bij Adana Demirspor terechtkwam. De Italiaan heeft in Turkije zijn speelplezier hervonden en heeft met zijn 8 goals in 19 competitiewedstrijden een groot aandeel in de huidige vierde plek in de Süper Lig.

Afgelopen november zei Balotelli nog in interview met La Gazzetta dello Sport 'Turkije desnoods lopend te verlaten' als hij weer opgeroepen zou worden voor het Italiaanse elftal. De spits noemde daarbij bondscoach Roberto Mancini, die 'zijn potentie zou kennen'. Mancini en Balotelli werkten eerder al samen bij Internazionale en Manchester City en onderhouden volgens laatstgenoemde een uitstekende relatie.

Balotelli debuteerde in augustus 2010 voor het Italiaanse nationale elftal, in een vriendschappelijk duel met Ivoorkust. De spits vertegenwoordigde zijn land op het EK van 2012 en het WK van 2014, voordat hij vier jaar lang niet werd opgeroepen. Na zijn meest productieve seizoen tot dusver (bij Nice, 26 goals in 38 duels over alle competities) kreeg Balotelli in augustus 2018 toch weer kortstondig de kans van Mancini, die toen ook al aan het roer stond bij Italië. Bij zijn 36ste interland (14 goals) stokte de teller echter.