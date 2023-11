Balotelli doet open sollicitatie: 'Hebben Raspadori en Scamacca gespeeld?’

Woensdag, 22 november 2023 om 16:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:03

Mario Balotelli ziet zichzelf zeker nog voor de nationale ploeg van Italië uitkomen. De 33-jarige spits van Adana Demirspor vindt dat hij de beste Italiaanse spits op dit moment is en levert tevens kritiek op de huidige aanvallers van la Squadra Azzurra. Balotelli ligt er voorlopig overigens uit met een knieblessure.

Italië kende een vrij moeizame EK-kwalificatiecyclus. De ploeg van eerst Roberto Mancini en later Luciano Spalletti was op de laatste speeldag nog niet zeker van een EK-ticket. Tegen Oekraïne mocht er niet verloren worden en dat lukte, zij het met de nodige moeite: 0-0.

Balotelli heeft de wedstrijd ook gezien en is niet onder de indruk van wat zijn landgenoten hebben laten zien in de BayArena in Leverkusen, waar het duel wegens de oorlog in Oekraïne werd afgewerkt. "Hebben Raspadori en Scamacca gespeeld?", vraagt Balotelli hardop af in gesprek met TvPlay. "Hoeveel schoten hadden ze bij elkaar? Twee?" Raspadori en Scamacca speelden overigens allebei slechts één helft.

"Ik wil weer terugkeren en spelen voor het nationale team. Ik hoop altijd op een oproep." De laatste keer dat Balotelli in actie kwam voor Italië, was in september 2018. Toen werd er in de Nations League met 1-1 gelijkgespeeld tegen Polen. Zijn laatste optreden voor Italië op een toernooi was op het WK 2014.

"Als ik fit ben, vind ik mijzelf de sterkste kandidaat. Ik heb meer dan eens een ontmoeting gehad met Spalletti. We hebben wat gedold tijdens een vriendschappelijke wedstrijd van Napoli, maar een echte relatie hebben we niet." Spalletti was tussen de zomers van 2021 en 2023 trainer van Napoli. In zijn laatste seizoen loodste hij i Partenopei naar hun eerste landstitel sinds 1990. In september volgde hij de opgestapte Mancini op bij Italië.

Balotelli maakte met name toen hij jonger was naam bij de nationale ploeg. Zijn vermoedelijk sterkste optreden voor Italië volgde op het EK 2012. Met een dubbelslag had hij een enorm aandeel in de gewonnen halve finale tegen Duitsland (1-2). De finale ging overigens wel kansloos verloren. Spanje, toen de regerend wereldkampioen, was met 4-0 te sterk.

Balotelli kwam tot op heden tot 36 optredens voor Italië, waarin hij goed was voor 14 treffers. Momenteel staat het voormalig enfant terrible onder contract bij Adana Demirspor, waar hij getraind wordt door Patrick Kluivert. Na een sterke opening van het seizoen kreeg de spits een flinke tegenvaller te verwerken. Balotelli moest wegens knieklachten onder het mes en ligt er nog zeker enkele maanden uit.