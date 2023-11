‘Balotelli vernielt auto van zeker 115.000 euro en weigert blaastest te doen’

Vrijdag, 24 november 2023 om 00:08 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:39

Mario Balotelli heeft een auto-ongeluk gehad. Dat melden verschillende media. De aanvaller van het Turkse Adana Demirspor raakte in het Italiaanse Brescia van de weg. Op beelden is te zien dat zijn auto met name aan de voorkant flink beschadigd is. Balotelli zelf strompelde ondertussen met hulpverleners richting een ambulance, maar is naar verluidt ongedeerd.

Onder meer het Spaanse Marca heeft foto’s die vlak na het ongeval zijn gemaakt. Daarop is te zien dat de auto van de 33-jarige spits flink beschadigd is, terwijl de airbags zijn opgeblazen. Volgens The Sun gaat het om een Audi Q8 met een waarde van zeker 115.000 euro.

Daarnaast is op een video te zien dat Balotelli, omringd door een aantal hulpverleners, in de richting van een ambulance strompelt. Volgens persbureau ANSA is hij ongedeerd.

De oorzaak van het ongeval lijkt vooralsnog onbekend. Wel zou Balotelli volgens een plaatselijke politiefunctionaris geweigerd hebben om een blaastest te doen.

Adana Demirspor

Balotelli speelt sinds afgelopen zomer voor Adana, dat hem overnam van het Zwtiserse FC Sion. Voor de Tukrse club, waar Patrick Kluivert de trainer is, kwam hij tot dusver tot drie goals in vijf Süper Lig-duels.

Volgens Il Fatto Quotidiano is Balotelli momenteel in Italië om te herstellen van een blessure. Eerder deze maand werd al bekend dat de spits geopereerd is aan zijn knie, waardoor hij een paar maanden uit de roulatie is.

Imágenes impactantes: Balotelli, futbolista del Adana Demirspor turco, pero ahora lesionado y en Italia, se salió de la carretera en Brescia y destrozó su coche en un accidente de tráfico. Como informa 'ANSA', SuperMario está fuera de peligro https://t.co/I8XjBYw6QU — MARCA (@marca) November 23, 2023