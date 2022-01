Milan krijgt hopeloos Juventus niet op de knieën; Napoli wordt lachende derde

Zondag, 23 januari 2022 om 22:38 • Laatste update: 22:43

AC Milan en Juventus hebben zondagavond niet kunnen overtuigen in een onderling topduel. De Milanezen maakten het meest aanspraak op de overwinning, maar wisten de weinige kansen niet om te zetten in een doelpunt: 0-0. Napoli won eerder op de dag overtuigend van Salernitana en neemt de tweede plek in de Serie A over van Milan. Juve had de vierde plek van Atalanta kunnen overnemen, maar blijft vijfde. AS Roma hield op plek zes enige aansluiting met de top dankzij een 2-4 overwinning tegen Empoli.

AC Milan - Juventus 0-0

Matthijs de Ligt moest voorafgaand afhaken bij Juventus vanwege buikgriep. Zlatan Ibrahimovic verscheen wel aan de aftrap bij Milan, maar de routinier moest zich binnen het half uur laten vervangen door een blessure. Even daarvoor had Ibrahimovic na een fraaie combinatie een schietkans geboden aan Rafael Leão. De linkerspits was in de teleurstellende wedstrijd een van de weinige lichtpunten, maar zag Wojciech Szczesny redding brengen op zijn enige echte schot in de eerste helft. Juventus zette daar nauwelijks iets tegenover: Paulo Dybala dribbelde in een aardige actie van rechts naar binnen en schoot vervolgens ver over.

Na rust veranderde het spelbeeld niet en bleef Milan de bovenliggende partij, zonder dat dat tot enorme kansen leidde. Theo Hernández brak door over de linkerflank, maar de linksback van MIlan schoot recht op Szczesny. Olivier Giroud, de vervanger van Ibrahimovic, kopte daarna niet ver genoeg de hoek in om Szczesny te verrassen. In de slotfase kreeg ook Juventus een mogelijkheid: Weston McKennie kopte onder druk naast.

Napoli - Salernitana 4-1

Fabian Ruiz en Hirving Lozano deelden namens de thuisploeg de eerste speldenprikken uit, waarna de ban uiteindelijk werd gebroken door Juan Jesus, die na terugkoppen van Eljif Elmas kon binnenwerken: 1-0. De bezoekers brachten na ruim een half uur spelen de stand echter weer in evenwicht, nadat Federico Bonazzoli ongedekt werd gelaten. Voor de spits was het een koud kunstje om van dichtbij af te werken: 1-1. Waar Salernitana dacht met een gelijkspel de rust in te gaan, schoot Dries Mertens Napoli diep in blessuretijd vanaf elf meter weer op voorsprong.

AS Roma is los ?? Binnen vijf minuten ligt hij drie keer in het netje ????#ZiggoSport #LaLiga #EmpoliRoma pic.twitter.com/PCX3s9Br2o — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 23, 2022

Scheidsrechter Luca Pairetto kon niet anders dan de bal op de stip te leggen, toen Elmas in het strafschopgebied aan zijn shirt werd getrokken. Mertens stuurde doelman Vid Belec vervolgens vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 2-1. De wedstrijd werd vroeg in de tweede helft al in het slot gegooid door de ploeg van trainer Luciano Spalletti. Eerst bood Mertens Amir Rrahmani een niet te missen kans en vijf minuten later schoot Lorenzo Insigne de eindstand op het scorebord. Na een handsbal in de zestien mocht Frederic Veseli met zijn tweede gele kaart inrukken. Net als Mertens faalde ook Insigne vanaf de strafschopstip oog in oog met Belec niet: 4-1.

Empoli - AS Roma 2-4

Op bezoek bij Empoli had de ploeg van trainer José Mourinho, waar Rick Karsdorp in de basis begon, aan 45 minuten genoeg om de wedstrijd te beslissen. Halverwege de eerste helft werd de score geopend door Tammy Abraham, die in de baan van het schot van Sergio Oliveira stond en vervolgens zelf doel trof: 0-1. De marge werd niet veel later verdubbeld door Gianluca Mancini. De verdediger bedacht zich niet, nadat de bal na een scrimmage voor zijn voeten viel: 0-2. Nauwelijks bekomen van de tweede tegentreffer, kon doelman Guglielmo Vicario het speeltuig een minuut later alweer uit zijn net vissen, toen kersverse versterking Sérgio Oliveira net als tijdens zijn debuut tegen Lecce (3-1 winst) in de Coppa Italia opnieuw trefzeker was.

Binnen een tijdsbestek van slechts dertien minuten was ook de 4-0 van Roma al een feit. De bezoekers kwamen er via Henrikh Mkhitaryan in de counter razendsnel uit. De Armeense middenvelder bezorgde Nicolò Zaniolo uiteindelijk een niet te missen kans. Roma liet de teugels na rust vieren en hierdoor slaagde Empoli erin om de spanning in de wedstrijd alsnog enigszins terug te brengen. Eerst schoot Andrea Pinamonti raak, waarna Nedim Bajrami met een van richting veranderd schot de eindstand op 2-4 bepaalde.