Schmidt woedend op arbitrage: ‘Ik weet na zes duels met Ajax wel dat dit zo is’

Zondag, 23 januari 2022 om 17:44 • Laatste update: 18:03

Roger Schmidt is na afloop van het duel tussen PSV en Ajax (1-2) niet bepaald te spreken over de arbitrage. De trainer van de Eindhovenaren is ervan overtuigd dat de bal over de zijlijn was in aanloop naar de winnende treffer van Noussair Mazraoui. Verder vindt Schmidt dat ‘vrijwel alle fifty-fifty beslissingen’ in het voordeel van Ajax uitvielen, iets dat in zijn woorden ‘normaal’ is.

“We zijn teleurgesteld, omdat we hebben verloren. Het was mogelijk deze wedstrijd te winnen, dus we moeten het resultaat accepteren. Ik ben trots op mijn team, hoe ze het plan in de praktijk hebben gebracht en hoe ze hebben gevochten. Dat is voetbal”, begint Schmidt in gesprek met ESPN. De aanloop naar de winnende treffer van Mazraoui zorgt voor veel discussie.

"Give the cup to them today" ?? Roger Schmidt is na het laatste fluitsignaal woest op de arbitrage.#PSVAJA pic.twitter.com/rkyHVbPWOz — ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2022

Een kwartier voor het einde kwam Ajax op voorsprong, toen Mazraoui als eindstation van een vlotte aanval met zijn linkerbeen op fraaie wijze de bal achter Drommel krulde. Voorafgaand aan het doelpunt leek Blind de bal echter aan de zijlijn niet binnen te houden. Grensrechter Hessel Steegstra oordeelde dat de bal niet over de lijn was geweest en videoscheidsrechter Rob Dieperink kon na enkele minuten de beelden te hebben bestudeerd zijn ongelijk niet bewijzen.

Het artikel gaat verder onder de video PSV woest na verlies tegen Ajax: 'VAR was niet eens nodig, bal was 100% uit!' Meer videos

“Ik weet dat de bal uit was, dat zag ik”, zo reageert Schmidt op het discutabele moment. “Ik had er goed zicht op en de bal was honderd procent zeker uit. Ik stond naast de grensrechter, dus ik was verrast dat hij niet vlagde. Daarna heb ik hem verteld dat de bal uit was en ik was ervan overtuigd dat het doelpunt zou worden afgekeurd. Dat is niet gebeurd.”

Schmidt had het eerder in de wedstrijd al aan de stok met scheidsrechter Danny Makkelie, wat hem op een gele kaart kwam te staan. “Het hoort er ook bij, je bent soms niet blij met de beslissingen van de arbitrage. In mijn ogen was dat niet in balans. Vrijwel alle fifty-fifty beslissingen vielen in hun voordeel uit. Dat is normaal, ik weet na zes wedstrijden tegen Ajax wel dat dit zo is. Als wij zo scoren als het tweede doelpunt van Ajax, weet ik niet of dat zou tellen. Dat vraag ik me sterk af. Het is alleen mijn gevoel, ik wil niet klagen. Je vraagt waarom ik tijdens de wedstrijd klaagde.”

“Niet de sleutelbeslissingen, maar kleine beslissingen. In dit geval ook een sleutelbeslissing, want dit was het tweede doelpunt. Maar in mijn ogen was dat niet in balans”, zo verduidelijkt Schmidt kort daarna desgevraagd zijn woorden. De Duitser viel na het laatste fluitsignaal ook uit richting de arbitrage. "Hey, hey, hey, geef de schaal vandaag aan Ajax! Geef hem vandaag nog!", foeterde Schmidt in het Engels. "Dat was frustratie, ja."

De trainer van PSV is overigens wel te spreken over het optreden van zijn ploeg, die de koppositie door de nederlaag kwijt is aan Ajax. “Ik denk dat Ajax problemen had met onze speelwijze zonder bal”, analyseert Schmidt. “We hadden controle met ons middenveld, ze kregen weinig ruimte om hun kwaliteiten op de vleugels te tonen. Het plan werkte en we hebben even de tijd nodig gehad om onszelf te laten zien, maar na de gelijkmaker vond ik dat we de controle hadden en dichterbij een tweede doelpunt waren. We hebben alleen niet gescoord, dus we moeten dit accepteren.”