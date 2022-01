Serieuze zorgen bij ESPN na bekerzege Ajax: ‘Hoeveel is daarvoor betaald!?’

Vrijdag, 21 januari 2022 om 00:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:32

Mohamed Daramy scoorde donderdag twee keer in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen Excelsior Maassluis (9-0), maar de twintigjarige linksbuiten van Ajax heeft Marciano Vink en Arnold Bruggink daarmee totaal niet overtuigd. De analisten van ESPN maken na het eerste halfjaar van Daramy in Amsterdam een voorzichtige balans op. "Te veel slordigheden", concludeert Vink onder meer.

Erik ten Hag stelde tegen het amateurteam een vrijwel volledig B-team op. Extra pijnlijk voor Daramy was daarbij dat hij op de bank begon en voorbij werd gestreefd door Amourricho van Axel Dongen, die zijn basisdebuut maakte. "Dat zegt natuurlijk best wel heel wat", aldus Vink. "Het is natuurlijk een hele jonge speler, die echt nog zijn weg moet vinden bij Ajax. Er zijn momenten dat je kan zien dat hij wel wat in zijn mars heeft. Hij heeft snelheid, hij heeft een redelijk goede dribbel, maar er zitten nog best wel heel veel slordigheden in bij hem. In zijn dribbel, in zijn passing, in zijn afwerken: te veel slordigheden om te kunnen zeggen: 'Jij staat echt op de deur te kloppen bij Ajax.'"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Bruggink is niet enthousiast over Daramy. "Hoeveel is daarvoor betaald!?", vraagt de oud-aanvaller, die in de studio geen antwoord krijgt. Ajax communiceerde op 22 augustus dat Daramy liefst twaalf miljoen euro kostte, exclusief één miljoen euro aan eventuele bonussen. "Het punt is eigenlijk: dan moet je wel zovéél beter zijn dan je eigen jeugd, dat is waar Ajax altijd mee zit", aldus Bruggink. "De andere jongens schrikken denk ik niet heel erg als ze deze jongen zien spelen." Van Axel Dongen lijkt Daramy nu dus al vanuit de jeugd voorbij te zijn gestreefd in de pikorde.

Daramy was afgelopen zomer de tweede keus van Ajax, zo stipt ook Vink aan. De Amsterdammers wilden Kamaldeen Sulemana halen, maar de vleugelspits koos na een lange transfersoap voor Stade Rennes. "Sulemana ging natuurlijk niet door, en daar hadden best wel hun pijlen op gericht", weet Vink. "Ik denk dat Daramy als tweede of derde op zo'n lijstje stond, en dat ze dan maar door hebben geschakeld en genoegen hebben genomen met toch wel iets minder talent."