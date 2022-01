‘Grote namen worden geschrapt om komst Dybala mogelijk te maken’

Donderdag, 20 januari 2022 om 10:23 • Rian Rosendaal

De toekomst van Paulo Dybala is onderwerp van gesprek in Italië. De Argentijnse aanvaller loopt na dit seizoen uit zijn contract bij Juventus en vanaf 1 januari mag hij praten met belangstellende clubs over een eventuele overstap. Beppe Marotta, CEO van koploper Inter, houdt de situatie rondom Dybala daarom scherp in de gaten, ook al is er nog niet gesproken met het management van de 28-jarige speler van La Vecchia Signora.

"Het is heel normaal dat als een contract afloopt dat dat er geruchten komen", concludeert Marotta in een interview met Corriere della Sera. "Elke club met ambitie scant de mogelijkheden die vrijkomen op de transfermarkt, zeker als de lat hoog ligt wat betreft het aantrekken van spelers, zoals bij Inter. We moeten in ieder geval alle opties onder de loep nemen. Zowel Gianluca Scamacca als Davide Frattesi (beiden van Sassuolo, red.) staat bijvoorbeeld op ons lijstje. Dat zijn grote talenten en het is heel normaal dat we die spelers op de voet volgen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bovengenoemde Italiaanse krant voegt toe dat de technische leiding van Inter gelooft jn de operatie-Dybala, al zijn er nog wel enkele beren op de weg voor de titelkandidaat. De speler zelf, die jaarlijks tien miljoen euro opstrijkt, moet op de eerste plaats bereid zijn om Juventus in te ruilen voor Inter, terwijl er ook wordt bekeken hoe de Argentijn kan worden ingepast in de selectie van trainer Simone Inzaghi. Naar verluidt is de ambitieuze Marotta achter de schermen al druk bezig met het op orde brengen van de financiële huishouding van Inter, om zo Dybala naar Milaan te kunnen halen.

Volgens diverse Italiaanse media neemt Inter na dit seizoen sowieso afscheid van Arturo Vidal en Matías Vecino, wat al negen miljoen euro aan salaris scheelt. Door het tussentijdse vertrek van Christian Eriksen bespaart men overigens al 7,5 miljoen euro. Marotta zou daarnaast bereid zijn om Alexis Sánchez een ontslagvergoeding van 4,5 miljoen euro aan te bieden, waarmee Inter nog eens 2,5 miljoen euro bespaart. Inzaghi en consorten bekijken ook of Dybala echt nodig is of dat er toch de voorkeur wordt gegeven aan een vervanger van de 34-jarige Edin Dzeko.