Speler Arsenal mogelijk betrokken bij matchfixing dit seizoen; onderzoek loopt

Woensdag, 19 januari 2022 om 19:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:34

De FA is een onderzoek gestart naar matchfixing bij Arsenal, zo meldt the Athletic woensdagavond. De Engelse voetbalbond bekijkt een verdachte gele kaart voor een speler van the Gunners in de eerste helft van huidig seizoen. Volgens de berichtgeving is de naam van de speler in kwestie bekend, maar wordt die vanwege privacyredenen (nog) niet vrijgegeven.

De bond is het onderzoek gestart na diverse meldingen van wedkantoren over ‘verdachte weddenschappen’. Volgens the Athletic zou er buitenproportioneel ingezet zijn op de weddenschap dat een speler van Arsenal een gele kaart zou pakken in een Premier League-wedstrijd in het huidige seizoen.

De sportkrant heeft de FA om een reactie gevraagd, en de bond erkent dat de zaak onderzocht wordt. “De FA is zich bewust van de betreffende situatie en voert onderzoek uit”, zo luidt de korte verklaring. The Athletic meldt dat de identiteit van de verdachte bekend is, maar dat zijn naam in overleg niet wordt prijsgegeven. Diverse bookmakers zouden het verhaal hebben bevestigd, al is het niet hoeveel geld de gokkers mogelijk verdiend hebben met de inzetten.

Wedden op de details van sportevenementen, zoals gele kaarten, is een vorm van wedden die bekend staat als spotfixing. In Engeland een weinig voorkomend fenomeen, volgens de berichtgeving vanwege de 'hoge salarissen’. In Nederland kwam Tom Beugelsdijk vorig seizoen voor een vergelijkbaar geval in opspraak, al ontkent de verdediger betrokkenheid bij matchfixing.