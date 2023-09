Tom Beugelsdijk schrok na ontdekking van arts: ‘Je leven staat even stil’

Donderdag, 7 september 2023 om 12:00 • Wessel Antes

De dokter van Tommy Beugelsdijk (33) ontdekte begin dit jaar een knobbeltje in zijn teelbal, zo onthult de transfervrije verdediger donderdag in gesprek met Omroep West. De goedlachse mandekker uit Den Haag leefde lange tijd in onzekerheid, maar liet de niet kwaadaardige knobbel uiteindelijk met succes verwijderen. “Zo'n knobbeltje kan duiden op zaadbalkanker. Toen de dokter dat zei, schrok ik me wild. Natuurlijk hoeft het dat niet te zijn, maar je leven staat even stil.”

Beugelsdijk speelde in het afgelopen seizoen slechts dertien wedstrijden voor Helmond Sport. De Hagenees liet zijn contract in Brabant ontbinden. “Helaas is het niet geworden wat we ervan hadden gehoopt. Zowel sportief als persoonlijk. In het begin speelde ik alles, maar zo rond de WK-onderbreking raakte ik geblesseerd. Een groot deel van de tweede seizoenshelft heb ik vanwege privéomstandigheden moeten missen.” Beugelsdijk ontdekte in die fase zelf het knobbeltje. “Ik liep er al best een tijdje mee, maar dacht steeds: dat gaat wel weer over of weg. Totdat ik besloot naar de dokter te gaan. Die vertrouwde het niet. Daarna kwam ik in de medische mallemolen terecht.”

De normaliter goedlachse verdediger vreesde het ergste. “Zo'n knobbeltje kan duiden op zaadbalkanker. Toen de dokter dat zei, schrok ik me wild. Natuurlijk hoeft het dat niet te zijn, maar je leven staat even stil”, aldus Beugelsdijk. “Ik ben nog jong en heb twee jonge kinderen. Een doemdenker ben ik niet, maar er flitst toch van alles door je hoofd.” Het ADO-icoon moest uiteindelijk zelf de knoop doorhakken. “Ik had de keuze om een stukje van het knobbeltje op kweek te zetten of het volledig weg te laten halen om daarna te vernemen wat het was. Ik heb gekozen voor het laatste. Gelukkig kon ik relatief snel worden geholpen, maar die periode na de operatie waarin ik moest wachten op de uitslag was slopend.”

Inmiddels is Beugelsdijk weer helemaal fit en klaar om te sporten. De rechtspoot zou graag terugkeren bij ADO, maar technisch directeur Joris Mathijsen gaf begin augustus aan dat hij ‘geen optie is voor het eerste elftal’. “Ik heb dat ook gehoord en respecteer de woorden van Mathijsen. ADO is en blijft mijn club en ik denk dat ik met mijn ervaring best wat had kunnen betekenen voor dit jonge ADO in opbouw, maar het is zoals het is.” Beugelsdijk kreeg wel de kans om mee te trainen met Jong ADO en geniet ervan weer met zijn sport bezig te zijn. “Ik ben dankbaar dat ik mezelf fit kon houden bij ADO. Dan ben ik straks klaar om ergens aan te sluiten.”

Toekomst

Beugelsdijk wil graag weer aan de slag, maar vond tot op heden nog geen nieuwe club. Wel kreeg hij al telefoontjes van diverse clubs. “Het is bizar hoe dat gaat. Alsof je telefoonnummer op Google opeens wordt aangeboden. Dan belt er iemand uit België of krijg je een appje uit Denemarken of een sms uit Thailand. Er zaten echt leuke clubs bij, maar het is nog niet rond. Ik hoop snel ergens bij een profclub te tekenen.”