Tom Beugelsdijk vindt nieuwe club en wordt herenigd met ‘maatje’ Immers

Tom Beugelsdijk heeft een nieuwe club gevonden. De 33-jarige verdediger heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij de amateurs van SVV Scheveningen, zo maakt die club dinsdagavond bekend. Daarmee lijkt er een einde te komen aan de profcarrière van Beugelsdijk, al is een terugkeer bij een betaald voetbalclub niet bij voorbaat uitgesloten.

"Scheveningen ziet de selectie per direct versterkt worden door de komst van Tom Beugelsdijk", schrijft Scheveningen in een statement op de clubwebsite. "In eerste instantie voor een half seizoen, maar met de optie en intentie voor een langer verblijf."

In het contract van Beugelsdijk is wel een speciale clausule opgenomen. Hij heeft getekend tot het einde van het seizoen, maar mag vertrekken indien er zich tussentijds een profclub meldt voor de mandekker.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Over interesse van professionele ploegen hoeft Beugelsdijk niet te klagen, maar vooralsnog meldde zich geen enkele club waar de routinier trek in had. "Vorige week belde er nog een club uit Denemarken. Met alle respect, maar dat is niet wat ik zoek. Ik heb twee dochters en wil daarom heel graag in de buurt voetballen. Dat kan nu bij Scheveningen", zegt Beugelsdijk daarover bij Omroep West.

Bij Scheveningen wordt de routinier herenigd met Lex Immers, met wie hij langere tijd samen speelde bij ADO Den Haag. "Lex is een maatje van me en wij hebben toptijden bij ADO meegemaakt. Ik hoop dat nu bij Scheveningen weer mee te gaan maken", aldus Beugelsdijk.

Naast ADO speelde de verdediger verder voor FC Dordrecht, FSV Frankfurt, Sparta Rotterdam en Helmond Sport. Het avontuur bij die laatste club werd geen onverdeeld succes en na zijn tijd in Helmond nam Beugelsdijk afscheid van het profvoetbal.

De voorstopper hield zijn conditie de afgelopen maanden op peil bij VV Noordwijk, zonder in aanmerking te komen voor een contract. "Die ben ik erg dankbaar voor het meetrainen en mezelf fit houden", zegt Beugelsdijk over zijn periode bij Noordwijk.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties