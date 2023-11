Beugelsdijk hekelt stempel: ‘Uiteindelijk maken ze een soort clown van je’

Vrijdag, 3 november 2023 om 09:01 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:17

Tom Beugelsdijk is misschien wel een van de bekendste culthelden van het Nederlandse profvoetbal, maar die stempel is niet altijd een zegen. Dat vertelt de clubloze centrumverdediger in de Cor Potcast. "Op een bepaald moment was ik daar ook wel een beetje klaar mee."

De boomlange mandekker was te gast is de podcast van Bart Vriends, Thomas Verhaar en Maarten de Fockert. In de aflevering gaat het veelvuldig over het fenomeen van culthelden en hoe Beugelsdijk binnen dat kader past.

"Ik vind het in principe leuk als mensen mij naar andere dingen vragen dan voetbal", begint Vriends de discussie. "Maar bij jou (Beugelsdijk, red.) ging het op een gegeven moment alleen nog maar om dolletjes en geintjes en nooit meer over je kwaliteiten.”

"Wat je zegt is helemaal waar", reageert Beugelsdijk. "En op een bepaald moment was ik daar ook wel een beetje klaar mee. In het begin is alles leuk, maar uiteindelijk maken de media een soort clown van je. En van dat stempel kom ik nooit meer af."

De Hagenees wordt nog regelmatig herinnerd aan een interview met Omroep West, waarin hij het woord 'rustig' op z'n Haags uitsprak. "Op een gegeven moment liep ik in de MediaMarkt en kwam er een vrouw van boven de vijftig jaar oud op mij af. Zij zei tegen mij: ‘Hey Tom, wil jij voor mijn man met de telefoon in je hand even 'rustig' zeggen?’ Ik antwoordde toen dat ik geen attractie ben."

"Dan vergeten de mensen dat je de voetballer Tom bent", vervolgt Beugelsdijk. "Ze denken dat je clown Tom bent. Of ik het gedaan heb? Nee joh, ik dacht: even serieus, dan spoor je toch niet als je boven de vijftig bent. Maar goed, ze denken allemaal dat ik gek ben. Ik denk toch dat dat anders ligt."

Transfervrije status

De verdediger is sinds deze zomer clubloos. Hij speelde voor het laatst bij Helmond Sport, maar daar werd zijn contract niet verlengd. "Of er dan helemaal niets voorbij komt? Nee, in Nederland eigenlijk helemaal niks. Wel in Denemarken en Zweden, maar daar word ik niet zo blij van", vertelt Beugelsdijk over de interesse in zijn diensten.

Hij heeft voor zichzelf een deadline gesteld. "In de winterstop. Als er dan niks komt, dan is het gewoon klaar. Tot die tijd wil ik gewoon wachten en fit blijven." In de tussentijd houdt Beugelsdijk zijn conditie op peil bij amateurvereniging VV Noordwijk.