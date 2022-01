Xavi kan Ferran, Frenkie én nog drie sleutelspelers inzetten in el Clásico

Dinsdag, 11 januari 2022 om 21:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:42

Ferran Torres kan woensdagavond zijn debuut gaan maken voor Barcelona. De aankoop van 55 miljoen euro is op tijd ingeschreven bij de Spaanse voetbalbond (RFEF) en heeft groen licht gekregen om te kunnen spelen tegen Real Madrid in de halve finale van de Supercopa. Daarnaast heeft Barcelona-trainer Xavi nog meer goed nieuws gekregen: ook Frenkie de Jong, Ansu Fati, Pedri en Ronald Araújo zijn op tijd fit voor el Clásico.

Ferran werd eind december overgenomen van Manchester City, maar Barcelona kon de vleugelaanvaller nog niet inschrijven in Spanje. Er moest eerst ruimte in het salarishuis van de Catalanen vrijkomen. Door de verhuur van Philippe Coutinho aan Aston Villa en een verrassende deal met Samuel Umtiti kon Barcelona eindelijk overgaan tot actie. Maandag was de inschrijving van Ferran compleet, al was het de vraag of de Spaans international op tijd hersteld zou zijn van zijn coronabesmetting. Later die dag werd bekend dat Ferran negatief was getest en kon afreizen naar Saudi-Arabië, waar het duel met Real Madrid wordt gespeeld.

Barcelona maakte eerder al bekend dat Fati, Frenkie de Jong en Araújo ook tot de selectie behoorden voor het Supercopa-duel. De club voegde echter toe dat de drie 'nog geen medische goedkeuring hadden', die ze nu alsnog hebben gekregen. De Jong en Araújo vielen afgelopen geblesseerd uit in het Copa del Rey-duel met Linares Deportivo (1-2 winst); Fati lag al ruim twee maanden uit de roulatie vanwege een hamstringblessure.

Tot slot kan Xavi ook weer over Pedri beschikken. De groeibriljant kampte al een tijdje met een coronabesmetting. Het maakt de opties een stuk ruimer voor Xavi, die afgelopen weken steevast moest puzzelen voor zijn basisopstelling. Vooral voorin is de spoeling niet meer dun. Xavi heeft de beschikking over Ousmane Dembélé, Ferran Jutglà, Ez Abde, Memphis Depay, Luuk de Jong en dus Ferran Torres. Barcelona en Real Madrid trappen woensdag om 20.00 uur af in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië.