Ramalho door operatie enkele maanden niet inzetbaar bij PSV

Vrijdag, 7 januari 2022 om 14:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:27

PSV moet het de komende maanden stellen zonder André Ramalho. De 29-jarige Braziliaan is deze week geopereerd aan een enkelblessure die hij opliep tijdens de laatste wedstrijd voor de winterstop, tegen Go Ahead Eagles. Zijn revalidatie zal naar verwachting enkele maanden duren, zo meldt de Eindhovense club via de officiële kanalen.

Ramalho viel in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles na een half uur spelen uit met een enkelblessure en moest zich laten vervangen door Armando Obispo. De blessure leek ogenschijnlijk mee te vallen, maar is toch zwaarder dan verwacht. Ramalho is deze week onder het mes geweest en moet enkele maanden revalideren. Dat doet hij in Nederland, zo maakt PSV bekend. Het uitvallen van Ramalho is een flinke domper voor PSV. De centrumverdediger geldt als vaste waarde binnen het elftal van Roger Schmidt en kwam sinds zijn komst naar PSV tot 31 officiële wedstrijden voor de Eindhovense club.

Het nieuws rond Ramalho volgt in de week dat PSV zijn interesse in Riechedly Bazoer kenbaar heeft gemaakt. De centrumverdediger van Vitesse loopt komende zomer uit zijn contract in Arnhem en is toe aan een nieuwe uitdaging. Vitesse verlangt naar verluidt zo'n anderhalf à twee miljoen euro voor Bazoer, mochten clubs hem nog deze winter willen losweken. Naast PSV zijn ook Feyenoord, Benfica en Sporting Portugal geïnteresseerd in de diensten van de zesvoudig international van het Nederlands elftal.

Volgens het Eindhovens Dagblad gaat PSV zich oriënteren op de transfermarkt voor een vervanger van Ramalho. De Eindhovenaren hebben nog zes verdedigers over. Daarvan lijkt Jordan Teze de meest aangewezen persoon om Ramalho te vervangen. Het jeugdproduct speelde afgelopen seizoen ook al veelvuldig als centrale verdediger, maar verhuisde vervolgens naar de rechterkant. Ook Obispo zou de plek van Ramalho kunnen innemen. PSV speelt op 23 januari de topper tegen Ajax.