Perez verbaast zich over onverklaarbare actie van schlemiel PSV bij goal Gimenez

Kenneth Perez wijst André Ramalho als hoofdverantwoordelijke aan voor het incasseren van de tweede treffer tegen Feyenoord. De centrumverdediger van PSV was spits Santiago Gimenez volledig kwijt, waardoor laatstgenoemde van dichtbij de 1-2 kon intikken. Volkomen onbegrijpelijk, vindt Perez.

PSV is ook na de 24e speelronde ongeslagen in de Eredivisie. De koploper keek tegen Feyenoord even tegen een achterstand aan, maar pakte alsnog een punt in de topper in Eindhoven dankzij een fraaie goal van Guus Til: 2-2.

PSV heeft met nog tien speelronden voor de boeg een royale voorsprong van tien punten op nummer twee Feyenoord, maar het scheelde niet veel of Feyenoord was er met een zege vandoor gegaan. Dat de Rotterdammers hun tweede goal konden maken, komt vrijwel volledig door het gebrekkige oriëntatievermogen van Ramalho, ziet Perez.

Na een vlotte aanval gaf Geertruida vanaf de achterlijn voor op Gimenez, die van dichtbij en totaal ongedekt zijn twintigste doelpunt van dit Eredivisie-seizoen kon binnentikken.

“Begrijpen jullie nou wat Ramalho hier doet?”, vraagt Perez zich na afloop hardop af voor de camera van ESPN. “Hij staat gewoon op zeven meter van Gimenez te dekken.”

“Hij heeft niemand, dus dan moet er toch een lampje gaan branden? Zo van: hey, volgens mij staat mijn spits vrij. Nou, die stond dus behoorlijk vrij. Hij was Gimenez totaal kwijt, hij had echt geen idee.”

“Drie seconden voor die goal moet je al het gevoel hebben dat je niemand dekt? Dan zoek je toch waar je staat op het veld? Als je je spits niet ziet, dan moet hij toch ergens anders zijn?”, aldus Perez.

