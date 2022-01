Mourinho komt in actie na discriminerend gezang richting Ibrahimovic

Donderdag, 6 januari 2022 om 20:51 • Dominic Mostert

José Mourinho heeft de supporters van AS Roma donderdagavond opgedragen om te stoppen met het zingen van een 'racistisch lied' richting Zlatan Ibrahimovic, zo meldt DAZN. Volgens de uitzendgemachtigde streamingdienst van de Serie A vond het incident plaats in de tweede helft van de wedstrijd tussen AC Milan en Roma (3-1). Mourinho hoorde de tekst van het lied, liep richting het uitvak en gebaarde dat de fans moesten stoppen met zingen, wat meteen gebeurde.

Ibrahimovic kwam in minuut 77 binnen de lijnen bij Milan en werd meteen doelwit van discriminerende spreekkoren vanuit het uitvak. Wat er precies werd gezongen, is niet duidelijk. Mogelijk werd Ibrahimovic uitgemaakt voor zigeuner, want dat gebeurde tijdens de uitwedstrijd tegen Roma op 31 oktober (1-2 zege) ook al. Nadat Ibrahimovic in die wedstrijd tot scoren kwam, gebaarde hij naar de toeschouwers dat ze maar luider moesten gaan zingen. Daar ontving hij toen een gele kaart voor. Roma kreeg na die wedstrijd een voorwaardelijke straf: als Curva Sud, ofwel de fanatieke aanhang, zich binnen een jaar nogmaals misdraagt, moet het vak een wedstrijd dicht blijven.

"Er is bij ons zero tolerance voor elke vorm van racisme", meldde Roma destijds in een statement. "De club zet zich al jaren in om racisme en elke vorm van discriminatie tegen te gaan. Als organisatie blijven we er alles aan doen om het gedrag van sommige fans in positieve zin te veranderen." Mourinho zette die woorden kracht bij door het uitpubliek op te zoeken na de invalbeurt van Ibrahimovic en duidelijk te maken dat de meegereisde fans moesten stoppen met het gezang. De trainer werkte bij Internazionale samen met de Zweed, die ditmaal overigens niet tot scoren kwam. Diep de blessuretijd werd een penalty van Ibrahimovic gekeerd door doelman Rui Patrício.