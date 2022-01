Joey Veerman onthult waarom PSV voor hem heeft gekozen

Woensdag, 5 januari 2022 om 10:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:10

Joey Veerman moet zich de voorbije dagen in een achtbaan hebben begeven. De middenvelder leek op weg naar Feyenoord, maar zag hoe PSV een stuk daadkrachtiger was en hem voor de neus van de Rotterdammers wegkaapte. De Eindhovenaren legden zondagavond het eerste contact met de Friese club en presenteerden Veerman dinsdag. De middenvelder denkt wel te weten waarom de huidige koploper van de Eredivisie voor hem heeft gekozen.

"Het is heel snel gegaan en dat heeft PSV goed opgepakt. Daar ben ik heel blij mee", vertelt Veerman tijdens zijn eerste interview als speler van PSV aan het clubkanaal. "John de Jong heeft contact opgenomen met mijn zaakwaarnemers om te vragen hoe het ervoor stond qua interesse van andere clubs. Daarna kwam vrij snel het bericht dat de trainer mij wilde spreken, dus dat ging heel snel. PSV is een hele mooie club, de nummer één van de Eredivisie. Ik heb daar niet heel lang over na hoeven denken."

Veerman is blij dat hij zijn transfer naar een Nederlandse topclub te pakken heeft, nadat hij afgelopen zomer een transfer naar AZ zag afketsen. "Ik denk dat je bij PSV iedere wedstrijd een topwedstrijd speelt, omdat je eerste staat. Daar moet je iedere week op voorbereid zijn. Waarom Veerman en PSV een goede match is? Er wordt vaak gezegd dat Brabant en Volendam iets gemeenschappelijks hebben. Ik denk dat dat wel zo is. Je komt hier de stad inrijden en het lijkt meteen op een hechte gemeenschap. Dat hebben wij in Volendam ook en dat is ook wat ik gehoord heb van Edwin Zoetebier."

Zoetebier en Veerman zijn beiden bekende gezichten in Volendam. De doelman diende de club tussen 1988 en 1997 ruim tweehonderd wedstrijden, terwijl Veerman de complete jeugdopleiding genoot bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Ook kwam Zoetebier in zijn carrière uit voor PSV, waardoor Veerman bij hem te rade ging in aanloop naar zijn transfer naar PSV. Zoetebier had over drie verschillende periodes de keepers van Volendam onder zijn hoede, maar koos afgelopen zomer na 'een verschil van inzicht' met de clubleiding voor een overstap naar Vitesse, waar hij al snel zijn achillespees afscheurde.

Anderhalve maand geleden nam Veerman het als speler van Heerenveen nog op tegen PSV, toen de Friezen de ploeg van Roger Schmidt knap op 1-1 hielden. "Toen hadden wij bij rust met 0-4 achter kunnen staan. Daar zaten een paar mooie aanvallen tussen. Toen dacht ik: had ik maar aan de andere kant gestaan. Gelukkig is dat nu gelukt." Veerman hoopt zijn bijdrage te kunnen leveren aan het aanvalsspel van PSV. "Ze vinden mij gevaarlijk richting de zestien, daar willen ze creativiteit brengen. Dat hebben ze al aardig voor elkaar, maar het is mooi dat ze mij daarvoor hebben aangetrokken om daar een bijdrage aan te leveren."

"Ik ben goed ontvangen door de technisch directeur (John de Jong, red.) en Jan Vennegoor of Hesselink (technisch manager, red.). Ik ben topfit, heb nergens last van. Natuurlijk zal het altijd wennen zijn als je bij een nieuwe club komt, maar ik hoop het zo snel mogelijk op te pakken. En dan gaan we er vol tegenaan deze maand", doelt Veerman op de duels met onder meer FC Groningen en Ajax in januari. PSV zou aanvankelijk afreizen naar Marbella voor een winters trainingskamp, maar blijft door een groot aantal coronabesmettingen in Eindhoven.