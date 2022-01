Vitesse is stellig en weigert Riechedly Bazoer deze winter te verkopen

Woensdag, 5 januari 2022 om 09:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:26

Het is nagenoeg uitgesloten dat Riechedly Bazoer deze winter vertrekt bij Vitesse. De centrumverdediger schermt met interesse van PSV, Feyenoord, Benfica en Sporting Portugal, maar de Arnhemmers lijken niet van plan om hun smaakmaker te laten gaan. Ook trainer Thomas Letsch hoopt in het nieuwe jaar gewoon over Bazoer te kunnen beschikken, daar de club uit Gelderland nog op meerdere fronten meestrijdt.

Bazoer was afgelopen zomer al dicht bij een transfer naar Olympique Marseille, maar moest toezien hoe toenmalig technisch directeur Johannes Spors een transfer blokkeerde. De Franse club wilde naar verluidt niet verder gaan dan vier miljoen euro. Ook deze winter lijkt het niet tot een transfer te komen, wat betekent dat Bazoer komende zomer gratis de deur uitloopt bij Vitesse. Volgens de Gelderlander neemt de huidige nummer vier van de Eredivisie dat op de koop toe. Er is Vitesse veel aan gelegen om dit seizoen te presteren in de Eredivisie, Conference League en de TOTO KNVB Beker.

"Riechedly tikt een erg hoog niveau aan", citeert bovengenoemd dagblad uit de mond van Letsch op het trainingskamp in Portugal. "We willen met de gehele kern het nieuwe jaar in. Ik hoop niet alleen dat Riechedly blijft, ik ga ervan uit dat hij blijft." De club sluit een winters vertrek dan ook uit. Wel mag Bazoer door zijn aflopende contract per 1 januari met andere clubs in gesprek. Een transfervrije stap zou voor Bazoer uit financieel oogpunt sowieso gunstiger zijn, daar hij in dat geval tekengeld ontvangt. Bij de clubs die interesse hebben ligt bovendien zeer waarschijnlijk een miljoenencontract klaar voor de spelmaker. Dat is bij Vitesse niet het geval.

Volgens de Gelderlander heeft Bazoer een prijskaartje van ruim twee miljoen euro om zijn nek hangen. Transfermarkt schat de waarde van de centrale verdediger op 4,5 miljoen euro. Waar Bazoer afgelopen zomer een ongeduldige indruk maakte, lijkt hij zich nu te hebben neergelegd bij het uitdienen van zijn contract. De zesvoudig international van het Nederlands elftal gelooft erin dat de interesse van PSV, Feyenoord, Benfica en Sporting Portugal de komende maanden niet afzwakt. Mogelijk komt het deze winter al tot een akkoord, maar dat Bazoer het seizoen in Arnhem afmaakt staat zo goed als vast.

Voetbal International en Feyenoord Transfermarkt wisten dinsdagavond te melden dat Feyenoord zich officieel bij Vitesse heeft gemeld voor Bazoer. De Rotterdammers hadden in eerste instantie ingezet op de komst van Joey Veerman, maar de middenvelder van sc Heerenveen vertrok naar PSV. De Eindhovenaren zijn daarmee voorlopig voorzien, wat betekent dat Feyenoord vrij spel heeft deze maand. Frank Arnesen wil koste wat kost een extra middenvelder toevoegen aan de selectie van Feyenoord en heeft dinsdag herhaaldelijk geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Bazoer. De technisch directeur van de Rotterdammers weet dat Bazoer openstaat voor een stap hogerop, maar er is dus flinke concurrentie.

Bazoer schermt dus ook met buitenlandse belangstelling, maar ziet een terugkeer in de Nederlandse top zeker ook zitten. De 25-jarige verdediger annex middenvelder kende een stormachtige doorbraak in het topvoetbal bij Ajax, maar verliet de Amsterdamse club uiteindelijk via de achterdeur. Na minder geslaagde avonturen bij VfL Wolfsburg en FC Porto keerde Bazoer in 2019 op huurbasis terug bij FC Utrecht. Sinds de zomer van dat jaar komt hij uit voor Vitesse, waar hij uitgroeide tot de beste speler. In totaal staat hij op 85 duels voor de Arnhemmers, waarin hij 9 goals en 5 assists produceerde.