Sven Botman staat groot op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport

Maandag, 27 december 2021 om 10:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:53

Sven Botman siert maandag de voorpagina van La Gazzetta dello Sport. De verdediger van Lille OSC staat volgens de roze sportkrant in de belangstelling van AC Milan, dat een voorstel zou hebben gedaan voor een verhuurperiode met optie tot koop in de zomer. Botman is, indien fit, een vaste basisspeler bij Lille en zijn club ziet een overstap daarom niet zitten.

Milan is vanwege de ernstige knieblessure van Simon Kjaer op zoek naar een nieuwe verdediger. De Deen viel begin deze maand uit tegen Genoa (0-3 zege) en onderging later een kijkoperatie, waaruit bleek dat de schade aan zijn kruisband hem circa zes maanden aan de kant houdt. Botman was dit seizoen zelf vanaf medio oktober tot eind november geblesseerd aan zijn lies, maar is inmiddels hersteld en had een basisplaats in de laatste twee competitiewedstrijden van Lille.

Op dit moment vormen Alessio Romagnoli en Fikayo Tomori het hart van de verdediging van Milan. Door de 'wens om interne concurrentie te creëren en Romagnoli of Tomori rust te kunnen geven' richten i Rossoneri het vizier op Botman. De Nederlander heeft een contract tot medio 2025 en wordt door zijn club getaxeerd op dertig miljoen euro, stelt La Gazzetta dello Sport. Milan nam in het recente verleden al aanvaller Rafael Leão en doelman Mike Maignan over van Lille en heeft een goede relatie met de regerend kampioen van Frankrijk.

Botman wordt al langer in verband gebracht met Milan, dat is uitgeschakeld in de Champions League en zich volledig richt op de strijd om de landstitel. Eerder deze maand schreef The Athletic nog dat er 47 miljoen euro nodig is om de voormalig stopper van Jong Ajax binnen te halen, maar nu doet dus een lager bedrag de ronde. Vorige week meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano nog dat Botman ook bij Newcastle United bovenaan de verlanglijst staat. De vermogende Premier League-club wil zich versterken met 'een of twee centrumverdedigers'.