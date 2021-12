Arsenal haalt uit tegen Norwich; Tottenham overtuigt opnieuw onder Conte

Zondag, 26 december 2021 om 17:56 • Laatste update: 18:05

Arsenal heeft zondag op Boxing Day een overtuigende zege geboekt tegen Norwich City. Op bezoek bij de hekkensluiter van de Premier League wonnen the Gunners met 0-5. Het Tottenham Hotspur van manager Antonio Conte overtuigde tegelijkertijd met een 3-0 zege tegen Crystal Palace, terwijl Southampton in een vermakelijk duel met 2-3 zegevierde op West Ham United.

Norwich City - Arsenal 0-5

Vanwege een positieve coronatest ontbrak doelman Tim Krul bij Norwich en zijn vervanger Angus Gunn moest de bal al na vijf minuten uit het net halen. Ozan Kabak leed balverlies aan de zijlijn, waarna Arsenal zich razendsnel een weg baande richting het vijandelijke strafschopgebied. Martin Ödegaard bediende in het strafschopgebied Bukayo Saka, die naar binnen kapte en laag raak schoot in de linkerhoek. Alexandre Lacazette had na 26 minuten voor de 0-2 kunnen zorgen, maar kopte van dichtbij naast na een voorzet van Saka. Twee minuten voor de pauze viel het tweede doelpunt alsnog. Gabriel Martinelli veroverde de bal, waarna Ödegaard zijn ploeggenoot Kieran Tierney in staat stelde af te ronden via de binnenkant van de paal.

Na een uur werd de 0-3 van Martinelli afgekeurd, maar halverwege de tweede helft breidde Arsenal de marge alsnog uit. Saka stuurde Brandon Williams langs de hoek van het strafschopgebied het bos in en plaatste de bal in de verre linkerhoek. Uit een strafschop, verkregen na een overtreding van Kabak op Lacazette, zorgde laatstgenoemde voor de 0-4. In de blessuretijd bepaalde Emile Smith Rowe de eindstand na een geblokt schot van Nicolas Pépé. Norwich staat door de nederlaag nog altijd op de laatste plaats. The Canaries hebben tien punten verzameld uit de eerste achttien wedstrijden. Ze staan op basis van doelsaldo onder Newcastle United en hebben een achterstand van drie punten op de virtueel veilige nummer zeventien Watford.

Tottenham Hotspur - Crystal Palace 3-0

Bij Palace begon Jaïro Riedewald ondanks enkele positieve coronabesmettingen binnen de selectie op de bank. In de eerste helft was het alleen Tottenham wat de klok sloeg. De thuisploeg deelde eerste speldenprikken uit via Heung-Min Son en Lucas Moura, die een uitgelezen kans onbenut liet. De Braziliaanse aanvaller herstelde zich na ruim een half uur spelen door de bal na een counter af te geven op de meegelopen Harry Kane: 1-0. Twee minuten later was het opnieuw raak. Na een vlotlopende aanval zette Emerson Royal voor, waarna Moura de 2-0 tegen de touwen kopte.

Het ging van kwaad tot erger voor Palace, toen Wilfried Zaha voor rust mocht inrukken na zijn tweede gele kaart. Scheidsrechter Jonathan Moss stuurde de aanvaller van het veld na een duw aan Davinson Sánchez. Tottenham deed het in de tweede helft een stuk rustiger aan. Het slotakkoord was twintig minuten voor tijd voor Son, die de bal na een voorzet van uitblinker Moura bij de eerste paal met een subtiele beweging van zijn voet liet glijden: 3-0.

West Ham United - Southampton 2-3

De ban werd al vroeg in de wedstrijd gebroken Mohamed Elyounoussi, die op aangeven van Kyle Walker-Peters beheerst binnenschoot: 0-1. Bij West Ham kwam topscorer Michail Antonio na rust als invaller binnen de lijnen en hij bewees direct zijn waarde door een hoekschop van dichtbij binnen te koppen: 1-1. Met een uur op de klok keken the Hammers toch weer tegen een achterstand aan, nadat Armando Broja in het zestienmetergebied werd gevloerd door Craig Dawson. James Ward-Prowse faalde vervolgens vanaf elf meter niet: 1-2.

Het gaat op en neer! ?? Nu staat Southampton toch weer op voorsprong via een scherpe vrije trap van Ward-Prowse op het hoofd van Bednarek #ZiggoSport #Switch #WHUSOU pic.twitter.com/VgwciVbnGE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 26, 2021

De toeschouwers in Londen kregen waar voor hun geld, want halverwege de tweede helft was de gelijkmaker van West Ham een feit. Jarrod Bowen verrasste de verdediging van Southampton met een vroege voorzet, waarna Saïd Benrahma vogelvrij kon binnenwerken: 2-2. Uiteindelijk trokken de bezoekers in het vermakelijke duel alsnog aan het langste eind, toen Jan Bednarek een vrije trap van Ward-Prowse overtuigend in de lange hoek kopte: 2-3.