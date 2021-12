Noa Lang heeft aandeel in Croky Cup-vreugde van Club Brugge

Donderdag, 23 december 2021 om 22:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:05

Club Brugge heeft zich donderdagavond bij de laatste vier in de Croky Cup gevoegd. De ploeg van Philippe Clement kende in de kwartfinale weinig problemen met OH Leuven, de nummer dertien van de Belgische competitie. Noa Lang had een aandeel in de zege van Club door simpel de 3-1 binnen te tikken. In blessuretijd zette Hans Vanaken de 4-1 eindstand op het scorebord. Eerder op de avond haalde ook Anderlecht de halve finale van de beker door ruim te winnen van KV Kortrijk (3-0).

Bij Club Brugge begon Ruud Vormer op het middenveld, terwijl Lang voorin een koppel vormde met Charles de Ketelaere. Dat betekende dat Bas Dost het opnieuw moest doen met een hele korte invalbeurt. Club ontsnapte in de openingsfase aan een achterstand, toen Simon Mignolet redde op de doorgebroken Thibault Vlietinck. Het venijn zat in de staart van de eerste helft, waarin de thuisploeg tweemaal wist toe te slaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Clinton Mata wist de bal in de 41ste minuut na een goede actie voor het doel te brengen, waarna De Ketelaere zijn hoofd tegen de bal zette: 1-0. In blessuretijd bleef een hoekschop van Vormer lang liggen in het strafschopgebied van Leuven, waardoor Eder Balanta uiteindelijk kon binnenschieten: 2-0. De bezoekers brachten de spanning een kwartier na rust terug via Xavier Mercier, die van zeventien meter raak schoot: 2-1.

Die stand bleef niet lang staan, want drie minuten later maakte Lang er 3-1 van. De aanvaller kon de bal heel simpel intikken, nadat zijn collega De Ketelaere de bal in de defensie afsnoepte bij Cenk Özkacar. Vanaken zorgde voor het slotakkoord door een vrije trap in de hoek te mikken: 4-1.