Juventus-directeur Maurizio Arrivabene schoffeert Matthijs de Ligt publiekelijk

Dinsdag, 21 december 2021 om 23:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:58

Juventus-directeur Maurizio Arrivabene lijkt niet blij met Matthijs de Ligt. De bestuurder rekent de verdediger de woorden van Mino Raiola aan. De zaakwaarnemer liet deze week in een interview met NRC Handelsblad tussen neus en lippen door weten dat dat de verdediger van Juventus 'toe is aan een nieuwe stap'. Arrivabene roept spelers op om 'hun werk te doen' en refereert daarmee aan De Ligt, zonder rechtstreeks zijn naam te noemen.

“Tegenwoordig zijn spelers loyaler naar hun agenten, dan naar de club waar ze voor spelen”, zegt Arrivabene tegen DAZN. “Zij moeten hun werk doen, wij het onze. Het is makkelijk om te spreken alsof je echt geeft om de clubkleuren, maar dan moet je het laten zien op het veld. En wij willen dat ze het laten zien.” De directeur van Juventus is niet van plan om binnenkort met de Nederlandse verdediger om de tafel te gaan. “De prestaties van De Ligt zijn voor iedereen duidelijk. Als het moment daar is, gaan we met hem praten. Net zoals bij andere spelers. We maken geen uitzonderingen.”

Massimiliano Allegri liet voorafgaand aan het Serie A-duel met Cagliari (2-0 winst) ook weten niet blij te zijn met de uitspraken van Raiola over De Ligt. De zaakwaarnemer gaf aan dat De Ligt 'zelf ook vindt' dat de tijd rijp is voor een transfer. Volgens Allegri moet zijn pupil zich echter niet bezighouden met een transfer. In de aanloop naar de Serie A-wedstrijd tegen Cagliari kreeg Allegri een vraag over de uitspraken van Raiola. Het was voor de trainer moeilijk om zijn ergernis te verbergen. "Wat kan ik daarop zeggen? Zal ik de vraag herhalen, of gewoon geen antwoord geven?", vroeg hij zich hardop af.

"De volgende stap voor Matthijs is de volgende wedstrijd. Ik heb niet gehoord wat Raiola heeft gezegd. Matthijs ontwikkelt zich goed", benadrukte Allegri. De trainer zei dat De Ligt zaterdag 'uitstekend' speelde tegen Bologna (0-2 zege). "Hij is 22 jaar en heeft veel kwaliteiten. Hij kan alleen maar beter worden, net als spelers als Dejan Kulusevski, Federico Chiesa en Adrien Rabiot. Zijn persoonlijke ontwikkeling is ons doel. We zien wel wat er vervolgens gebeurt op de transfermarkt", concludeerde de oefenmeester. De Ligt tekende in de zomer van 2019 een contract tot medio 2024 bij Juventus. Hij is na een wisselvallig begin van het seizoen weer een onbetwiste basisspeler.

Raiola ging zondagavond bij Studio Voetbal verder in op de toekomst van zijn cliënt. "Naar welke clubs Matthijs kan, die kunnen we allemaal wel bedenken", zei hij. "Met alle respect, maar dat is niet Fortuna Düsseldorf. Dan moeten we kijken in de zomer hoe de markt en de situatie er sportief gezien uitziet. De Ligt moet zich ook in de speelwijze goed voelen. Zijn die clubs op dat moment in de markt voor een centrale verdediger en hebben ze het budget om hem weg te halen bij Juventus? Dat hoeven geen Premier League-clubs te zijn, dat kan ook Barcelona, Real Madrid of Paris Saint-Germain zijn."